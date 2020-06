Limiet van 130 km/h maakte wegen niet onveiliger

In 2012 werd de landelijke snelheidslimiet verhoogd naar 130 km/h. Hoewel op veel snelwegtrajecten 100 of 120 km/h de maximumsnelheid bleef, mochten we vanaf toen op veel plekken dus harder gaan rijden. Sindsdien is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers weliswaar gestegen, maar dit is niet eenduidig toe te schrijven aan de verhoogde limiet. Dat blijkt uit onderzoek van SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid).

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers is gestegen, maar het aantal ongevallen niet buitensporig toenam op de wegen waar 130 km/h als nieuwe limiet gold vanaf 2012. Sterker zelfs, op de wegen waar de vóór 2012 geldende limiet bleef staan, nam het aantal ongevallen verhoudingsgewijs sterker toe dan op de 130-wegen. SWOV kan geen aanwijsbare reden geven voor de toename van het aantal slachtoffers op wegen waar de limiet destijds niet is verhoogd. Andere factoren dan snelheid lijken hier een rol te spelen. De limietverhoging heeft dus, tegen de verwachting van sommigen in, niet aantoonbaar voor groter gevaar gezorgd.

Wél is het volgens SWOV noodzakelijk dat de wegen waar 130 km/h gereden mag worden hiervoor ingericht zijn. Volgens de stichting is dit nog steeds niet overal het geval. Zo zijn er nog trajecten waar onafgeschermde objecten in de berm nog te dicht op de rijbaan staan. Hoewel de snelheidslimiet dit jaar overdag overal naar 100 km/h is teruggeschroefd, mag er op diverse snelwegen 's avonds en 's nachts nog wel 130 km/h gereden worden. Verdere monitoring en het afmaken van geplande aanpassingen is dus nog altijd relevant.