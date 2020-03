Politie: nieuwe snelheidsborden zijn leidend

Hoewel de snelheidsverlaging naar 100 km/h op de Nederlandse snelwegen volgende week maandag pas officieel ingaat, worden vannacht op de eerste plekken de nieuwe borden onthuld. Doordat er te veel nieuwe borden moeten worden geplaatst, begint Rijkswaterstaat vannacht namelijk al met de immense klus. Voor alle duidelijkheid laat de politie nu weten dat vanaf het moment dat het nieuwe bord zichtbaar is de nieuwe maximumsnelheid van kracht is. “Er kunnen geen twee snelheidsregimes zijn op één weg. Wat op het bord staat, is dus leidend.”

Het wordt dus oppassen geblazen, want op sommige wegen geldt vanaf morgenochtend dus al de nieuwe maximumsnelheid. Vanaf maandagochtend 06.00 uur geldt de nieuwe limiet overal in Nederland. De politie laat weten niet extra te gaan controleren als de nieuwe maatregel is ingegaan. “Wij blijven met dezelfde capaciteit controleren. Of er nu een limiet geldt van 120 kilometer of 100 kilometer, dat maakt niet uit voor onze handhaving”, aldus Egbert-Jan van Hasselt, landelijk projectleider infrastructuur. Wel laat hij weten dat iedereen vanaf morgenochtend scherp moet zijn. “Mocht er dit weekend een automobilist op één van deze wegen al te hard rijden volgens de nieuwe maximumsnelheid, dan wordt hij gewoon beboet.”

Van Hasselt is blij met de nieuwe maatregel. Met het oog op het milieu, maar ook op de verkeersveiligheid. “Automobilisten worden gedwongen langzamer te rijden, waardoor het snelheidsverschil met een andere automobilist lager is en mensen meer tijd hebben om te reageren als ze bijvoorbeeld een uitwijkmanoeuvre moeten uitvoeren of moeten afremmen.”