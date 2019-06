Lightyear teast ‘One’

Het Nederlandse Lightyear gunt ons een laatste blik op de One voordat die auto morgen helemaal wordt onthuld. De One is interessant, omdat de auto z’n energie grotendeels uit de zon moet halen.

In 2017 hoorden we voor het eerst over de Lightyear One. Toen werd ook al duidelijk dat het om een langgerekte en ogenschijnlijk erg gestroomlijnde auto zou gaan, nu krijgen we meer details te zien. De One lijkt een modern koetswerk te krijgen met alle zaken die daarbij horen. Ook ledverlichting met heel modieuze doorlopende lichtbalken is daar onderdeel van.

De donkere vlakken die bovenop de koets zichtbaar zijn, zitten daar niet voor de sier. Ze herbergen de zonnecellen die verantwoordelijk zijn voor het opladen van de Lightyear, die ook met een stekker opgeladen kan worden. De totale stroomvoorraad zou goed moeten zijn voor een actieradius waarmee de auto zich niet hoeft te schamen tussen moderne EV’s, bij een stroomverbruik dat dankzij de zonnecellen behoorlijk laag moet liggen.

De Lightyear is een product van oud-studenten van de TU Eindhoven, die tijdens hun studie al druk bezig waren met zonneauto’s. Bij de bekende zonnerace was het Solar Team Eindhoven al behoorlijk succesvol en nu moet de opgedane kennis worden ingezet voor een bruikbare straatauto. Morgen wordt de Lightyear One in Nederland onthuld, wij staan er uiteraard met de neus bovenop.