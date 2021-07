Lightyear One toont indrukwekkend bereik bij test

De Lightyear One is aan een langdurige praktijktest onderworpen om het rijbereik te testen. Op een testcircuit in Duitsland hield de Nederlandse elektrische auto met zonnecellen op het dak het erg lang vol.

Lightyear staat in de startblokken om de markt te bestormen met de Lightyear One. De aalglad gelijnde elektrische auto met zonnecellen is al twee jaar geleden onthuld, maar de fabrikant legt momenteel de laatste hand aan de productiemodellen in de aanloop naar de introductie. Daarbij hoort onder meer het valideren van het verwachte rijbereik. Dat heeft Lightyear onlangs gedaan op het testcircuit in het Duitse Aldenhoven, net over de grens in Limburg. De Lightyear One hield het daar maar liefst 710 kilometer vol voordat-ie echt niet meer kon.

Een enorme afstand voor een elektrische auto op één acculading, al moet daarbij wel worden aangetekend dat er negen uur lang op een snelheid van 85 km/h is gereden. Alsnog is het een mooie prestatie, het toont volgens het Nederlandse bedrijf een ongekende efficiëntie aan. De Lightyear One heeft namelijk een accupakket met zo'n 60 kWh capaciteit. Uiteraard zorgen de zonnecellen ervoor dat er tijdens het rijden ook bijgeladen wordt, waardoor er met het niet overdreven grote accupakket toch een heel fors bereik mogelijk is. Lightyear claimt dat er nog nooit zo ver gereden is door een elektrische auto op 60 kWh.

Met de 710 km komt Lightyear dicht bij de 725 km actieradius waarover twee jaar geleden werd gesproken. Belangrijke kanttekening is dat het hier natuurlijk niet om een WLTP-waarde gaat. Die valt zonder meer lager uit. De WLTP-test zit er volgens Lightyear aan te komen en de in Helmond gevestigde fabrikant hoopt binnenkort ook andere officiële tests (zoals crashtests) te doen om de One helemaal gereed te maken voor zijn marktintroductie in 2022. Lightyear bouwt in de eerste helft van komend jaar een eerste oplage van 946 One's.