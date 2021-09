Lightyear haalde dit jaar al 93 miljoen euro binnen

Lightyear meldt dat het tot op heden €93 miljoen heeft opgehaald in 2021. Onder meer verzekeraar Dela en investeerder Joop van Caldenborgh staken geld in het bedrijf. Dela doet de investering volgens Lightyear omdat het vergelijkbare doelen nastreeft, namelijk een duurzame toekomst en daar sluit Lightyears streven naar schone mobiliteit bij aan. Joop van Caldenborgh is een zogenoemde SPAC-investeerder (Special Purpose Aquisition Company) en is onder meer ook de oprichter van Museum Voorlinden in Wassenaar. Welke bedragen deze partijen investeren in Lightyear, is niet bekend. Wel meldt men dat SHV, een internationale handelsgroep, €20 miljoen investeert.

Lightyear-CEO Lex Hoefsloot is uiteraard in zijn nopjes met het opgehaalde bedrag en ziet het als een belangrijke aanmoediging: "Het is geweldig om de erkenning van investeerders te zien, wat een bewijs is van hun vertrouwen in Lightyear. Dankzij dat vertrouwen en de financiering die we van onze investeerders hebben ontvangen, kunnen we als bedrijf verder groeien en ons exclusieve Lightyear One-model in 2022 op de markt brengen."

De Lightyear One is zoals gezegd een EV die dankzij zonnepanelen aan extra elektriciteit komt. Dat moet uiteraard het bereik van de auto flink ten goede komen en de One bewees onlangs op een testbaan wel 710 km af te kunnen leggen voordat de accu leeg is. Met dagelijks gebruik red je dat natuurlijk niet, binnenkort wordt als het goed is het WLTP-bereik van de Lightyear One bekend. Overigens gaat Lightyear de One niet hier in Nederland bouwen, maar in Finland.