Lightyear onthult One in Nederland

Elektrische auto’s kunnen vele malen efficiënter. Dat is de mening van het door alumni van het Solar Team Eindhoven uit de grond gestampte Lightyear. De start-up heeft zojuist in Katwijk het eerste prototype van zijn veelbelovende One gepresenteerd. “Dit moment is het begin van een nieuw tijdperk in mobiliteit”, aldus Lex Hoefsloot, CEO en medeoprichter van Lightyear.

Autofabrikanten trachten het rijbereik van hun elektrische auto’s te vergroten door te zorgen voor een accupakket dat groot genoeg is om een bepaalde actieradius te halen. Accupakketten met een capaciteit van 64 kWh, 80 kWh of zelfs 100 kWh zijn in het EV-hoekje van autoland anno 2019 helemaal ingeburgerd. Een groot nadeel van deze pakketten is natuurlijk het hoge gewicht dat ze met zich meebrengen. De Nederlandse start-up Lightyear zegt daar een antwoord op te hebben gevonden.

De One die zojuist in de TheaterHangaar in Katwijk is gepresenteerd, is het eerste prototype van een EV die het segment van de elektrische auto moet opschudden. Lightyear weet de aandacht op zich te vestigen door te schermen met het vijf vierkante meter grote vlak zonnecellen dat het bovenop de One monteert. Lightyear claimt dat de cellen bijzonder efficiënt zijn, maar ook met krachtige cellen kun je in Nederland – en daarbuiten – je auto niet zo snel laden als met een échte lader. Toch zegt Lightyear dat de One, onder ideale omstandigheden, goed kan zijn voor 20.000 kilometer per jaar. Gelukkig voor ons Nederlanders is de One, waarvan Lightyear het gros van de specificaties nog even onder de pet houdt, ook thuis aan een lader én aan een laadpaal te hangen. Een nachtje aan een 230V-stekker is goed voor 400 kilometer actieradius. Snelladen kan ook. De One is goed voor een - nog onofficiële - actieradius van 725 kilometer.

Lightyear wil dit jaar zijn eerste prototypen bouwen op de Automotive Campus in Helmond en dit is er daar één van, maar vanaf volgend jaar moet de auto daar écht in productie gaan. Volgens Lightyear zijn er al 100 exemplaren gereserveerd. De eerste honderd stuks die volgend jaar komen, zijn een speciale introductieversie, de Pioneer Edition. Het prijskaartje: zo’n € 119.000 exclusief belastingen. Via de website zijn er nu nog 400 reserveringen over. Je krijgt je One in dat geval waarschijnlijk in 2021 afgeleverd. Na verloop van tijd wil Lightyear ook goedkopere auto’s gaan produceren. Grote plannen dus.