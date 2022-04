Lightyear One €100.000 duurder

De eerste reeks van 150 exemplaren van zonne-auto Lighyear One zijn uitverkocht. De tweede lichting van de innovatieve elektrische zonne-auto die zijn oorsprong in Nederland heeft liggen wordt een stuk duurder. De prijs van de Lightyear One stijgt namelijk met maar liefst €100.000.

De Lightyear One ging in een kleine serie van 150 stuks in productie. Die Lightyear One, de Pioneer Edition, had een vanafprijs van €150.000. Alle 150 exemplaren daarvan zijn inmiddels vergeven en dus kondigt Lightyear de tweede lichting van de One aan. De nieuwe reeks Lightyears One wordt als Limited Edition geleverd. Daar betaal je stevig extra voor, Lightyear vraagt namelijk €250.000 euro voor de One Limited Edition.

Volgens Lightyear is de fors hogere prijs van de tweede serie van de zonne-auto goed te rechtvaardigen. Het bedrijf geeft aan dat de nieuwe vraagprijs beter aansluit op de hoge ontwikkelingskosten en de tevens hoge productiekosten. Van de tweede serie van de One komen 946 exemplaren beschikbaar. De Lightyear One heeft een 60 kWh accu waarmee de elektrische auto zo'n 725 kilometer af moet kunnen leggen.

Vorig jaar sloot Lightyear een enorme deal met LeasePlan. De leasemaatschappij heeft namelijk 5.000 auto's van Lightyear besteld. Het gaat overigens niet om de One, maar om de uiteindelijke opvolger van die auto die Lightyear Two gaat heten. Die komt pas omstreeks 2025 op de markt. De eerste exemplaren van de Lightyear One - dus de Pioneer Edition - worden naar verwachting in de tweede helft van 2022 geleverd. De One wordt in Finland door Valmet Automotive gebouwd.