Lightyear gaat One produceren in Finland

Volgens Lightyear heeft Valmet, dat eerder produceerde voor onder meer Mercedes-Benz, Porsche en Saab, de ervaring die nodig is voor het produceren van EV's. De fabrikant heeft onder meer een eigen productielijn voor accu's. Vanaf januari 2022 moet de Lightyear One, het prototype van de start-up uit Helmond, van de band rollen in Finland. In de zomer van dat jaar volgt de productie van een eerste reeks van 946 auto's voor consumenten. Bij de onthulling gaf Lightyear aan in 2020 te willen gaan produceren, maar dat doel is dus niet helemaal gehaald. Het prijskaartje bedraagt naar verwachting rond de € 150.000.

Momenteel is Lightyear nog druk bezig met het uitvoeren van de laatste tests. Onlangs legde de One in een praktijktest nog een afstand van 710 kilometer af op één acculading van 60 kWh. Daarbij moet overigens wel worden opgemerkt dat het testteam negen uur lang op een constante snelheid van 85 km/h reed. Op korte termijn volgt volgens Lightyear de WLTP-actieradius. Investeerders lijken in ieder geval vertrouwen te hebben in het bedrijf, want Lightyear haalde onlangs nog € 40 miljoen op in een investeringsronde en overweegt daarnaast ook een beursgang. Dat geld moet nu vooral ten goede komen aan het productieklaar maken van de One.

Met de keuze voor Valmet Automotive valt de Nederlandse autofabriek VDL Nedcar overigens buiten de boot. VDL sloot onlangs nog een deal met de Amerikaanse start-up Canoo voor de productie van EV's. Daarvan moeten de eerste auto's eind volgend jaar van de band rollen.