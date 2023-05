Lexus TX: nieuwe grote SUV op komst

In de wereld van luxueuze SUV's is Lexus bepaald geen vreemde. Sterker nog, met de RX had het merk al vrij vroeg een flinke SUV met aandacht voor verwennerij in het aanbod. In Nederland ken je de UX, NX, RX en sinds kort de elektrische RZ als hoogpotige modellen. Elders in de wereld heeft Lexus SUV's geleverd die het in Nederland nooit heeft gevoerd: de LX en de GX. Die eerste is gebaseerd op de full size Toyota Land Cruiser, de tweede op de kleinere Land Cruiser (Prado). De LX werd in 2021 aan een nieuwe generatie geholpen terwijl de GX met introductiejaar 2009 na de nodige facelifts inmiddels aan vervanging toe is. Lexus kondigt nu de komst aan van een splinternieuwe SUV, maar dat wordt niet het model waarmee de op leeftijd rakende GX wordt afgelost.

De Lexus TX is namelijk een nieuwe toevoeging aan Toyota's Noord-Amerikaanse leveringsgamma. De SUV lijkt het gat te vullen tussen de RX en de GX en belooft een SUV met in ieder geval drie zitrijen te worden. Mogelijk deelt de Lexus TX zijn technische basis met de eerder dit jaar in de Verenigde Staten gepresenteerde Grand Highlander, de hier niet leverbare grote broer van de Highlander. De raampartij van de TX komt in ieder geval net niet één op één overeen met die van die Toyota-SUV en daarmee belooft de TX 'meer Lexus' te worden dan grote broers LX en GX dat zijn.

Het is nog niet bekend wanneer Lexus de TX presenteert. In Nederland verwachten we hem overigens niet.