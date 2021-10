Lexus in derde kwartaal grootste luxemerk VS

In de VS is een ware strijd gaande om de titel van de populairste premium-autobouwer. Lexus pakt in het derde kwartaal de koppositie, maar de strijd is nog niet gestreden.

In 2020 mocht BMW zich in de VS nog het grootste ‘luxury car brand’ van de VS noemen, op minimale afstand gevolgd door Lexus en Mercedes-Benz. Carscoops meldt dat Lexus zijn grote rivaal in het derde kwartaal voor wist te blijven. Het verkocht 81.093 auto’s, tegen 75.619 voor de Duitsers. Mercedes volgt op gepaste afstand met 55.130 stuks en Audi is aan de horizon nog net zichtbaar met 44.019 exemplaren.

Kijken we echter naar de verkopen van dit jaar tot nu toe, dan gaat BMW nog altijd aan kop. Het merk verkocht 4.808 auto’s meer dan Lexus en maar liefst 28.000 stuks meer dan Mercedes.

De uitslag van dit jaar hangt niet alleen samen met de wens van klanten, maar ook met de manier waarop de autobouwers omgaan met het chiptekort. Volgens Bloomberg heeft Lexus zijn distributieproces bijzonder goed voor elkaar, waardoor het het maximale uit de huidige situatie weet te slepen. Bij met name Mercedes zou het tekort dan ook meer problemen opleveren. Uiteraard zijn het ook in de VS vooral de SUV’s die voor de aantallen zorgen: meer dan de helft van de Lexus-verkopen komt er voor rekening van de NX en RX.

In de Verenigde Staten is er dit jaar wel meer spannend op autogebied. Zo is het voor het eerst in jaren niet vanzelfsprekend de Ford F-150 die zich de populairste pick-up-truck mag noemen. Ook op het voor Europeanen wat herkenbaardere strijdtoneel der luxemerken vecht men elkaar echter de tent uit.