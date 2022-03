Lexus CT200h zwaait af in Japan met ‘Cherished Touring’

De productie van de compacte Lexus CT200h zal in oktober 2022 definitief stoppen. Daarmee komt er na ongeveer 11 jaar een einde aan de eerste en enige compacte hatchback van Lexus ooit. Een bijzonder moment, dat Lexus in Japan viert met een auto die het eervol aanduidt als de ‘Cherished (geliefde, dierbare, gekoesterde) Touring’. De Cherished Touring is te herkennen aan een in een speciale zilverkleur uitgevoerde grille en mistlampomlijsting en het dak in 'Sonic Titanium'. Twee van de zes leverbare lakkleuren zijn exclusief voor dit model en uiteraard is er een riante standaarduitrusting, met onder meer stoel- en stuurwielverwarming.

Als we alle buitenlandse intro- en uitzwaai-edities gaan meepakken is de site te klein, maar voor de Lexus CT maken we toch een uitzondering. Met dit compacte Lexus-model hebben wij als Nederland immers een speciale band, want ‘de Prius van Lexus’ was hier lange tijd bijzonder populair. Met in totaal bijna 11.000 verkochte exemplaren zijn er zelfs meer verkocht dan van de nummers 2 (IS) en 3 (RX) samen, en dat terwijl er van de CT maar één generatie was en de auto veel later verscheen dan de andere genoemde modellen. Wereldwijd is die volgorde overigens anders, al heeft de CT met zo’n 380.000 exemplaren ook op wereldniveau zijn sporen verdiend. Een opvolger komt er niet, volgens Lexus is de compacte UX-cross-over een goed alternatief.