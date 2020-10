Lexus haalt ook RC 300h en CT van de prijslijst

Dat de Lexus IS in z’n nieuwe vorm niet naar ons land komt wisten we al, maar er vallen meer slachtoffers op de Lexus-prijslijst. Ook de compacte Lexus CT en de tweedeurs Lexus RC zullen in Europa verdwijnen. Verrassing: de machtige RC F blijft bestelbaar!

Het verdwijnen van de CT en de RC300h is eigenlijk een minder grote verrassing dan het verdwijnen van de IS eerder was. Waar de IS als BMW 3-serie-concurrent in een zeer belangrijk deel van de markt opereert, is de RC als coupé een echt niche-product. Bovendien is de RC in feite het tweedeurs-broertje van de uitgaande IS. Het model is er al sinds 2013 en loopt ondanks een facelift in 2018 op z’n laatste benen. Niet zo gek dus dat Lexus besluit dat het mooi geweest is voor deze auto.

Het leveringsgamma van de RC is trouwens erg bijzonder. Enerzijds is er de RC300h, een vrij brave en zuinige hybride. De enige andere keuze is de RC F, een monster met een atmosferische V8 en 457 pk (eerder zelfs 477). Voor wat betreft die laatste is er goed nieuws: dit relatief compacte monster blijft vooralsnog gewoon leverbaar.

CT

De Lexus CT is zelfs nog ouder dan de IS. De compacte, hybride hatchback werd in 2011 gepresenteerd. Hij deelt z’n 1,8-liter viercilinder en hybride-componenten met de vorige Prius en de Toyota Auris. In z’n beginjaren was de compacte en zuinige Lexus in Nederland niet aan te slepen, onder meer dankzij allerlei belastingvoordelen. Inmiddels zijn kopers bijna allemaal uitgeweken naar modernere alternatieven.

Eén van die alternatieven is Lexus’ eigen UX, die snijdt een belangrijk thema aan. Dat er geen directe opvolger is voor de CT, heeft uiteraard alles te maken met het verschuiven van de focus naar SUV’s en cross-overs. Ook Lexus richt de aandacht liever op de hoogpotigen, bevestigt de importeur tegenover AutoWeek. De UX, NX en RX trekken meer en meer de kar en het ziet er niet naar uit dat daar op korte termijn verandering in komt.

Wie nog een CT wil bemachtigen, kan overigens bij Lexus aankloppen voor een model dat toepasselijk de 'Ultimate Edition' heet. Met €33.295 is die auto voor een premium-hatchback in dit segment niet duur, maar het is dus ook zeker niet de jongste.

De niet-SUV’s die in Europa overblijven na het verdwijnen van de CT, IS en RC, zijn de middelgrote ES, toplimousine LS en imagomaker LC.