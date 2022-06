Lewis Hamilton laat GP van Canada mogelijk schieten

Lewis Hamilton komt komend weekend mogelijk niet in actie in de Grand Prix van Canada. Daar houdt teambaas Toto Wolff rekening mee. Hamilton heeft erg last van zijn rug na de GP van Azerbeidzjan.

Het is nog maar de vraag of Mercedes-coureur Lewis Hamilton komend weekend in Canada wel aan de start verschijnt. De Brit heeft erg last van zijn rug door al het gestuiter van zijn auto in Azerbeidzjan. De zogenoemde 'porpoising' speelt Mercedes nog altijd parten en al redelijk vroeg in de race klaagde Hamilton over rugpijn. Na de race was te zien hoe de zevenvoudig wereldkampioen moeizaam en duidelijk naar zijn rug grijpend uit de auto kwam.

Volgens teambaas Toto Wolff heeft het er echt ingehakt en gaat het niet goed met zijn coureur. "Hij is er heel slecht aan toe," aldus Wolff tegenover onder meer Motorsport.com. Zo slecht dat er volgens Wolff al wordt gedacht aan het inzetten van een reservecoureur in Canada. "We moeten zo snel mogelijk een oplossing vinden. Wellicht is de oplossing dat we één van onze reservecoureurs moeten voorbereiden." Hamilton zelf verklaart tegenover The Race dat dit zijn 'pijnlijkste race ooit' was. "Ik heb zeker een aantal keer gedacht dat ik de race niet kon uitrijden. Of ik me zorgen maak over hoe ik me voel voor de Grand Prix van Canada? Eerlijk gezegd ben ik iedere keer bezorgd als ik in de auto stap."

Volgens Wolff heeft ook zijn andere coureur, George Russell, last van zijn rug door de 'porpoising'. De jonge Brit kwam wel veel frisser uit zijn auto dan Hamilton. Wolff vindt in ieder geval dat het 'tijd is om een oplossing te vinden'. "Coureurs van een aantal andere teams klagen er ook over. Volgens mij vinden inmiddels bijna alle rijders dat er iets moet gebeuren." Misschien dat de FIA met een voorschrift komt om de auto's aan te passen, anders heeft Mercedes ook nog de optie om zelf de auto hoger te zetten om het gestuiter te voorkomen, alleen leveren ze daarmee wel snelheid in.

Mocht Hamilton daadwerkelijk niet in actie kunnen komen in Canada, dan staan er twee coureurs op Mercedes' lijstje om in te vallen: voormalig F1-coureur Stoffel Vandoorne en de Nederlandse F2-kampioen Nyck de Vries.