Levensduur auto's in Nederland opnieuw gestegen

Auto's gaan in Nederland steeds langer mee. In 2019 steeg de gemiddelde sloopleeftijd opnieuw en nam ook het aantal gesloopte auto's af.

Duurzaamheid staat tegenwoordig zo ongeveer op alle fronten hoog in het vaandel. Die vlieger gaat in elk geval ook op voor het Nederlandse wagenpark. Gemiddeld genomen gaat een auto in Nederland weer iets later naar de sloop dan voorheen. De gemiddelde leeftijd van een sloopauto was volgens VWE Automotive 19,2 jaar in 2019. Dat is 2,4 maanden ouder dan een jaar eerder. Bovendien werden er vorig jaar 13.000 auto's minder gesloopt dan in 2018, een daling van 5,7 procent.

Vooral oude auto's gaan langer mee, want opvallend genoeg nam in 2019 het aantal gesloopte auto's van minder dan 10 jaar oud juist met 16 procent toe. Volgens VWE ging het bij veel van die auto's weliswaar om schadegevallen, maar worden auto's ook sneller total loss verklaard vanwege stijgende reparatiekosten. De relatief gezien minst duurzame 'jonge' auto blijkt in elk geval de Renault Fluence ZE. Van dit hooguit acht jaar oude model werden er afgelopen jaar maar liefst 23 gesloopt. Een absurde 28,8 procent van het totaal aantal in Nederland geregistreerde Fluences.