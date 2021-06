LEC bouwt klassieke Mini om naar EV

De oorspronkelijke Mini is nog immer een populair karretje. Vandaag de dag is er een aantal bedrijven actief dat het kleinood bizar veel vermogen meegeeft of ombouwt naar een EV. London Electric Cars (LEC) voegt zich bij de laatste categorie en lepelt de aandrijflijn van de Nissan Leaf in de Mini.

LEC, niet te verwarren met LEVC, is een bedrijf dat zich specialiseert in het ombouwen van klassiekers naar EV's. Het bedrijf nam al diverse modellen onder handen, waaronder klassieke Land Rovers en de Morris Minor en Minor Traveller. Nu voert LEC een harttransplantatie uit op de Mini. Het bedrijf heeft daarmee geen primeur, want in 2019 deed het eveneens Britse Swindon Powertrain iets vergelijkbaars. Hoe LEC de operatie aanpakt is dan wel weer uniek: voor de ombouw past het bedrijf namelijk gebruikte onderdelen van de Nissan Leaf toe. Zowel de accu als de elektromotor is namelijk uit de Japanner afkomstig.

In beginsel levert LEC de Mini met een accupakket van 20 kWh. Iets minder dan de eerste generatie Leaf, die had namelijk een accu van 24 kWh. Met die capaciteit is een actieradius van rond de 100 kilometer in theorie mogelijk. Op bestelling kan er eventueel een groter accupakket worden gemonteerd. Ook de mogelijkheid tot snelladen is op bestelling te krijgen, standaard kan de Mini aan een publieke laadpaal of thuis aan het stopcontact volgejaagd worden met stroom. Gedetailleerde specificaties, zoals het vermogen, het gewicht en de laadsnelheid, geeft LEC overigens niet. Uitgaande van de elektromotor in de eerste generatie Leaf heeft de Mini 109 pk en 280 Nm koppel onder de kap liggen.

Relatief goedkoop

Indien dat laatste het geval is, heeft de Mini van LEC evenveel vermogen als de versie van het eerder genoemde Swindon Powertrain. Wat in het voordeel van LEC spreekt is dat hun conversie veel goedkoper is. De basisversie kost namelijk 25.000 pond, omgerekend een krappe € 29.000. Daarvoor moet je dan nog wel zelf een donorauto aanleveren. De versie van Swindon kostte ruim € 89.000. Echter, voor het geld van een elektro-Mini van LEC heb je ook een gloednieuwe Mini Electric. De keuze is reuze.