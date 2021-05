10 jaar Nissan Leaf: het begin

De Nissan Leaf werd eind 2010 aan het publiek voorgesteld, maar in 2011 kwam het model definitief op de markt. In die tijd waren er al wel een aantal EV's te verkrijgen, denk bijvoorbeeld aan de Tesla Roadster, Mitsubishi i-Miev en diens broertjes Citroën C-Zero en Peugeot i-On, maar de Leaf was in feite de allereerste elektrische gezinsauto die voor een redelijke prijs in de showroom stond. In 2011 kostte hij in Nederland € 32.590. Tegenwoordig zitten een aantal EV's daar al onder, maar de Leaf was voor zijn tijd behoorlijk scherp geprijsd en tegenwoordig is de auto op de occasionmarkt één van de meest betaalbare manieren om in een elektrische auto te stappen.

Wat kreeg je destijds voor die ruime 30 mille? Om te beginnen is het ontwerp van de Leaf behoorlijk onderscheidend. De vijfdeurs hatchback heeft enerzijds een vrij gewone basisvorm, maar het feit dat de grille het veld heeft moeten ruimen voor een laadpoort verraadde de ware aard van de Leaf. Een ander opvallend stijlelement is de lijn onder de ramen die naar achteren toe omhoog oploopt, maar vervolgens weer gelijk met de vorm van het achterspatbord naar beneden toe afloopt. Daardoor ontstaat er aan de achterzijde van de Leaf in combinatie met het schuine onderste gedeelte van de achterklep een soort bolling. De verticaal geplaatste achterlichten maken het markante plaatje compleet.

Een goed begin...

Het binnenste van de eerste generatie Leaf kenmerkt zich allereerst door een dashboard dat uit twee lagen lijkt te zijn opgebouwd. In de bovenste laag is onder meer de snelheid te zien, terwijl de onderste laag met bolletjes aangeeft hoeveel kracht je van de elektromotor vraagt en zaken als de resterende accucapaciteit toont. Op de middenconsole zit een touchscreen voor de bediening van het infotainment, met daaronder knoppen voor de klimaatregeling. Uniek voor de Leaf was de ronde knop op de middentunnel waarmee je de versnelling kiest. Eerst duw je hem naar links, daarna naar onderen voor 'D' en naar boven voor 'R'. Vandaag de dag zit de knop nog steeds op de tweede generatie Leaf, die in veel opzichten een heftig bijgewerkte versie van de eerste is.

Verder was de bagageruimte voor de Leaf met 330 liter bruikbaar te noemen. Een 'frunk', zoals je nu soms aantreft bij EV's, heeft hij niet. Onder de kap ligt een 109 pk en 280 Nm sterke elektromotor die gevoed wordt door een accu van 24 kWh. Die combinatie stelt de Leaf in staat om in 11,9 seconden naar de 100 km/h te sprinten en een top van 144 km/h aan te tikken. Als actieradius gaf Nissan destijds 175 kilometer op, maar in de praktijk bleek dat eerder rond de 100 kilometer te liggen. Even naar de snellader kan, maar gaat met maximaal 40 kW en een inmiddels vrij ongebruikelijkce ChaDeMo-aansluiting niet heel rap. Laden aan een reguliere laadpaal of wallbox gaat trouwens nog veel trager: maximaal 3,3 kW, waarmee zelfs de Leaf met de kleine accu een hele nacht nodig heeft om vol te druppelen.

Verbeteringen

Nissan had met de Leaf dus een redelijke basis neergelegd, maar zag ook wel in dat de EV nog niet perfect was. In 2013 voerde Nissan een facelift door, waarbij het uiterlijk subtiel werd aangepakt, maar in 2016 kwam de meest welkome aanpassing: een accu met een capaciteit van 30 kWh. Het vermogen van de elektromotor bleef hetzelfde, maar de beloofde actieradius steeg naar 250 kilometer. We hebben hem in onze duurtestvloot gehad en in de praktijk bleek 200 kilometer haalbaar te zijn.

In 2017 kwam de tweede generatie van de Leaf op de markt. Deze is een stuk scherper gelijnd dan het origineel, maar het silhouet is overduidelijk nog herkenbaar. De Leaf werd op vrijwel alle fronten verbeterd, waarbij de accucapaciteit en het vermogen er behoorlijk op vooruit gingen. De Leaf kreeg namelijk een accupakket van 40 kWh en een vermogen van 150 pk, dat de hatchback in staat stelde om naar de 100 km/h te sprinten in 7,9 seconden. Twee jaar later voegde Nissan daarnaast de e+ met 217 pk en een accu van 62 kWh toe aan het gamma. Nissan moet ook wel, want de concurrentie heeft in de afgelopen tien jaar ook niet stilgezeten.

Dat neemt niet weg dat de Leaf een trendsetter is geweest. Overigens niet zonder succes, want eind vorig jaar rolde het half miljoenste exemplaar van de band.