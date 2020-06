Super Cooper Type S is extreme Mini met 500 pk

Gildred Racing lepelt onder meer ruim 200 pk sterke van Honda afkomstige motoren in klassieke Mini's, maar de tot 10 stuks gelimiteerde Type S die het bedrijf in elkaar gaat schroeven, slaat werkelijk alles.

De Super Cooper Type S, zoals het hitsige kleintje voluit heet, is een Mini die onderhuids nauwelijks meer iets met de in 1969 geïntroduceerde Mini Mk3 te maken heeft waar hij op gebaseerd is. Op de plek waar de achterbank normaal gesproken zit, ligt namelijk een 264 pk en 315 Nm sterke 3,2-liter grote V6, een machine die Acura tussen 2004 en 2008 in de TL Type S lepelde. Die machine is onder meer voorzien van een van Rotrex afkomstige supercharger, een aangepaste intercooler, nieuwe zuigers en een aangepaste krukas. Het vermogen: maar liefst 500 pk en 520 Nm koppel. Dat vermogen vindt zijn weg via een handgeschakelde zesbak naar de wielen, maar in tegenstelling tot het origineel is deze Super Cooper Type S geen voorwielaandrijver. Welnee, die 500 pk wordt in het zo'n 650 kilo wegende bommetje op de achterwielen losgelaten! Daarmee schiet de mafklapper in minder dan 4 seconden naar een snelheid van 96 km/h (60 mph).

Vanbuiten is de hitsige Mini uiteraard sportief aangekleed, compleet met 13-inch sportwieltjes en wielkastverbreders. Achter de klassiek ogende wielen houden zich krachtige schijfremmen schuil. Natuurlijk is ook het interieur aangepast. Het binnenste is naar wens van de klant vol te hangen met suede en leer. Een set sportstoelen van Recaro moet de twee inzittenden fatsoenlijk op hun plek kunnen houden. Indien gewenst levert Gildred Racing een iPad Pro in het binnenste. Ook zaken als elektrisch bedienbare ramen, een startknop, centrale deurvergrendeling, airco, led-koplampen en een uitgebreid audiosysteem zijn in het kleintje te krijgen.

Voor een exemplaar waar nagenoeg alles op en aan zit, vraagt Gildred Racing een bedrag van, hou je vast, $150.000. Omgerekend zo'n €134.000...