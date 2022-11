LeasePlan: 'Kwart van de leasevloot is elektrisch'

In autoleaseland zet de energietransitie door: een kwart van de vloot van LeasePlan, een van de grootste leasemaatschappijen van ons land, is nu elektrisch. Ook tweedehands auto's blijven behoorlijk in trek, meldt het bedrijf.

Het Europese wagenpark van leasemaatschappij LeasePlan groeide afgelopen kwartaal, ten opzichte van vorig jaar, met 8 procent tot ruim 1,9 miljoen auto's. Van die 1,9 miljoen is inmiddels een kwart volledig elektrisch - met reden. Het bedrijf gedijt goed bij de vraag naar EV's (met in Nederland nu nog een gunstige bijtelling) en de huidige staat van de leasemarkt: haar nettowinst steeg de afgelopen periode met meer dan 12 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 472 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van dit jaar steeg de winst zelfs met 49 procent.

Dat is mede te danken aan de sterke tweedehandsmarkt. De restwaarden van auto's die 'uit de lease' komen is behoorlijk hoog, waardoor LeasePlan ze voor veel geld kan verkopen als het bedrijf ze niet meer nodig heeft. Die stevige restwaarde is zonder meer te danken aan de lange en onzekere levertermijnen bij het bestellen van een nieuwe auto. LeasePlan verwacht dat de hoge restwaarden nog wel even zullen blijven en plukt er de vruchten van.

LeasePlan voor even niet meer de grootste

Hoewel het goed gaat met het bedrijf, verloor het afgelopen jaar voor het eerst in decennia de positie als grootste leasemaatschappij van Nederland. Volkswagen Pon Financial Services nam het stokje over en groeide LeasePlan voorbij. De verse koppositie van Volkswagens leasetak lijkt echter geen lang leven beschoren: LeasePlan wordt dit jaar voor 80 procent overgenomen door het Franse ALD voor 4,9 miljard euro. ALD Automotive is ook een gevestigde naam in de leasewereld en fuseert in Nederland met LeasePlan. Als de overname compleet is, zal de nieuwe fusie het grootste leasebedrijf van Nederland zijn.