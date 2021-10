'Leasen: elektrische leaseauto meestal het voordeligst'

Er komen steeds meer relatief betaalbare elektrische auto's. Uit onderzoek van LeasePlan blijkt dat elektrische leaseauto's in het C- en D-segment prijstechnisch volledig kunnen concurreren met conventionele auto's met een benzine- of dieselmotor. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor vrijwel alle Europese landen.

In de jaarlijkse Car Cost Index heeft Leaseplan de gemiddelde autokosten in 22 verschillende Europese landen doorgerekend. Daarbij is rekening gehouden met kosten voor onderhoud, brandstof en verzekering, maar ook met de afschrijving, belasting en rente. Daarbij gaat LeasePlan uit van een leaseconstructie van vier jaar en een jaarkilometrage van 30.000 kilometer. Uit de Car Cost Index van 2021 blijkt dat de zogenoemde total cost of ownership (TCO) van elektrische auto's in de compacte middenklasse (C1 en SUV-C1) in 14 van de 22 onderzochte landen lager ligt dan die van benzine- en dieselauto's. In de C1 en SUV-C1-klasse vallen volgens LeasePlan auto's als de Nissan Leaf en Volkswagen ID3, maar ook elektrische compacte cross-overs als de Kia e-Niro, Peugeot e-2008 en DS3 Crossback E-Tense.

Elektrische auto's in de middenklasse (D1, Skoda Enyaq, Volkswagen ID4) en premium middenklasse (Ford Mustang Mach-E, Polestar 2, Tesla Model 3) hebben volgens LeasePlan in achtereenvolgens 16 en 17 van de 22 onderzochte landen een lagere jaarlijkse cost of ownership dan auto's met een benzine- of dieselmotor. Volgens de Car Cost Index ben je voor een elektrische leaseauto in het D1-segment in Nederland gemiddeld €819 kwijt. V0or een benzine- en dieselauto liggen die maandelijkse TCO-kosten volgens LeasePlan achtereenvolgens op €10.23 en €1.137. Hoger dus. Voor het 'premium' D2-segment bedragen de maandelijkse kosten voor elektrische auto's volgens LeasePlan in Nederland €950. Voor benzine- en dieselauto's respectievelijk €1.172 en €1.299. Ook hoger.

In de subcompact klasse is het omslagpunt voor EV's volgens de Car Cost Index slechts in 8 van de 22 onderzochte Europese landen bereikt. In deze subcompacte B1 genoemde klasse vallen volgens LeasePlan auto's als de Peugeot e-208, Opel Corsa-e en Renault Zoe. Volgens de Car Cost Index zijn de totale maandelijkse TCO-kosten bij een elektrische B-segmenter in Nederland met €647 gelijk aan die van een benzineauto. Een leaseauto met dieselmotor in deze klasse noteert volgens de Car Cost Index een gemiddelde TCO van €726. Auto's als de Audi E-tron en Jaguar i-Pace vallen in de SUV-D2-klasse, maar hier laat LeasePlan geen berekening op los.