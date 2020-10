Leaseauto’s tot € 20.000

Het aantal zakelijke registraties van auto’s tot € 20.000,- is in kwartaal drie aanzienlijk gedaald ten opzichte van kwartaal twee. In het tweede kwartaal stond de teller op 25.000 geregistreerde exemplaren, in het voorbije derde kwartaal zijn het er slechts 18.000. Wat overigens niet veranderd is, is de meest gekozen auto in het B-segment. De Volkswagen Polo is namelijk ook in Q3 de aanvoerder in die lijst met 3.178 registraties.

Flinke strijd voor veiligheid

Het middelste gedeelte van de top 10 ligt dicht bij elkaar. Zo dicht, dat ze de ledjes in de achterlichten van hun voorganger kunnen tellen. Buiten de top 3 vinden we namelijk de Peugeot 208 (plek 4), Renault Clio (5), Toyota Aygo (6) en de Ford Fiesta (7). Het betreft hier, behalve de Aygo, allemaal modellen uit het B-segment. Deze hebben met elkaar gemeen dat veiligheid bij hen hoog in het vaandel staat en hebben daarom flink ingezet op verschillende ADAS-systemen aan boord. Zo zijn termen als adaptieve cruisecontrol, Lane Keeping Assistant, verkeersbordherkenning en een actieve parkeerhulp allang geen systemen meer van het hoogste segment.

Technologische ontwikkeling

Een ding wordt duidelijk als je kijkt naar de uitgelichte features op de websites van de verschillende modellen, technologie is wat de klok slaat. Elk model heeft geïnvesteerd in multimedia displays met achteruitrijcamera. Het is de nieuwe standaard. De Citroën C1 (9), Peugeot 108 (8) en Toyota Aygo (6) zijn allemaal voorzien van een touchscreen met Android en Apple integratie. Je bedient dus een reeks aan apps rechtstreeks op het scherm van deze auto’s. Ook de hekkensluiter van deze top 10 heeft deze technologie aan boord. Het is de Volkswagen Up (10). Deze moet het als kleinste Volkswagen hebben van zijn 'grootse ruimte', volgens Volkswagen zelf dan. Het brengt de Up deze top 10 niet verder dan de tiende plek.

En de podium plekken dan?

Terug naar de top 3. Welk model plek 1 inneemt is al bekend, de Volkswagen Polo. Daarachter vinden we een nieuwkomer in de top 10 tot € 20.000, de Opel Corsa (2). Bij Opel dachten ze blijkbaar; ”go big or go home”. Die mening deelden ze bij Autobest kennelijk ook toen ze dit jaar deze Opel Corsa met een “The Best Buy Car of Europe in 2020” bekroonden. De laatste podiumplek is bestemd voor de Kia Picanto. Deze plek 3 heeft Kia verdiend door net dat stapje extra te zetten. Meer uitvoeringen, meer opties en een design wat toch even anders is dan de andere in dit segment.

Plek Merk Model Registraties Bijtelling USP 1 VOLKSWAGEN POLO 3178 134 Veelzijdig en sportief als geen ander 2 OPEL CORSA 2665 116 Beschikbaar als EV met € 76 bijtelling 3 KIA PICANTO 2165 95 Jong, vrolijk en stijlvol 4 PEUGEOT 208 1951 122 De nieuwe Peugeot i3D cockpit 5 RENAULT CLIO 1771 114 Ook beschikbaar als hybride 6 TOYOTA AYGO 1727 78 Betrouwbaarste merk van 2019 7 FORD FIESTA 1551 124 Atlethisch design en technologisch geavanceerd 8 PEUGEOT 108 1132 80 Connectiviteit en personalisatie 9 CITROEN C1 1036 80 Vrolijk en comfortabel interieur 10 VOLKSWAGEN UP 981 103 Groots met ruimte

