De meest verkochte leaseauto’s

Elke maand brengt de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) een nieuwe editie uit van de tien meest verkochte leaseauto’s in de vorm van de VZR Lease Top 10. Van de drie verschillende Top 10-edities is een andere prijsrange hetgeen wat ze onderscheidt. Deze maand zijn leaseauto’s aan de beurt met een vanafprijs van minimaal €40.000. Zie hieronder de meest verkochte zakelijke auto’s van het afgelopen half jaar.

Tegenwoordig wordt deze prijscategorie met een instapprijs van €40.000 niet alleen gedomineerd door de drie bekende Duitse automerken Audi, BMW en Mercedes-Benz. Alhoewel zij maar liefst zes van de tien plaatsen in beslag nemen, heeft een ander Duits merk zich een goede positie toegeëigend in de Lease Top 10. Met 573 zakelijke registraties in het afgelopen halfjaar neemt de Volkswagen Passat plek 7 in.

In deze lease top 10 is ook het Zweedse Volvo terug te vinden met de V60 in de top 3 en met de Volvo XC60 op plek 8. Beide modellen zijn leverbaar als plug-in hybride. Deze techniek zorgt aansprekende prestaties, een laag verbruik maar ook lage onderhoudskosten. Voor zowel Volvo, maar ook voor andere automerken, zorgt deze techniek voor extra verkopen in de zakelijke markt.

Elektrisch breekt door met één model

Over echt lage kosten gesproken, dan heb je het al snel over elektrische auto’s. Elektrische auto’s hebben veel minder onderhoudgevoelige onderdelen, wat ze voor een werkgever c.q. fleetowner aantrekkelijk maakt.

De berijder van een elektrische auto komt er ook niet bekaaid vanaf. Een volledig elektrische auto heeft namelijk een lagere bijtelling, dan een benzine- of dieselauto. Het afgelopen jaar was de Tesla Model 3 de populairste elektrische auto. We zijn benieuwd of we in het aankomende halfjaar nog meer elektrische auto’s in de top 10 mogen verwelkomen.

Nederland stationwagonland

De stationwagon is een populaire carrosserievariant in Nederland. Veel ruimte in een mooie verpakking is iets wat Nederlanders aanspreekt. Iets wat zeker blijkt uit de verkoopstatistieken van Volvo.

Volvo levert de 60-serie als S60 én V60, waarbij de V variant duidelijk de voorkeur geniet. Zo erg zelfs dat de V60 eigenhandig met 1.081 zakelijke registraties plek 3 claimt. Van de S60 zijn er nog eens 263 op Nederlands kenteken gezet het afgelopen half jaar. Deze aantallen tezamen zouden nog niet resulteren in een nummer twee positie die nu door de BMW 3 Serie geclaimd wordt. Desalniettemin doet het niets af aan de keurige prestatie van de Volvo V60.

Volgende maand de VZR Lease Top 10 met de populairste zakenauto’s tot €20.000. Alle Lease Top 10’s kun je hier terugvinden.