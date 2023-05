Land Rover komt met historisch verantwoorde krachtpatser

De oer-Defender mag dan alweer ruim zeven jaar uit serieproductie zijn, maar Land Rover kan 'm maar niet in het verleden laten rusten. Er zijn sinds die tijd namelijk al diverse gelimiteerde Classic Defenders verschenen op basis van eerder gebouwde Defenders. In 2017 hing Land Rover ook doodleuk nog een beresterke V8 in de oude Defender. Dat herhaalde men in 2021 nog eens en ook anno 2023 is het Defender Works V8-hoofdstuk nog niet gesloten. Deze Classic Defender Works V8 Islay Edition - een hele mond vol - is de eerste oer-Defender met V8 die Land Rover met een historisch sausje overgiet.

De naam Islay Edition slaat namelijk op het Schotse eiland Islay, waar Land Rover-grondlegger Spencer Wilks woonde en in de jaren 40 testte met prototypen van de eerste Land Rover. De kleurstelling van de Islay Edition verwijst naar de Land Rover Defender Series IIa die Wilks op zijn oude dag zelf reed. Het interieur heeft ook een lekker klassiek tintje, met tweed bekleding gemaakt van op Islay gesponnen wol. Enkele houten details in het interieur zijn gemaakt van een whiskyvat van een lokale whisky-brouwerij.

Een Defender die dus lekker klassiek aandoet, maar tegelijkertijd beresterk is. In de neus ligt immers een atmosferische 5.0 V8 die er 411 pk en 515 Nm uitstampt en dat aan de wielen doorgeeft via een achttraps ZF-automaat. Daarmee speer je van 0 naar 96 km/h (60 mph) in slechts 5,6 seconden. Wel gecharmeerd van deze bijzondere combinatie van klassieke stijl en snelheid? Er worden slechts 30 Defenders omgetoverd tot Islay Edition en in het VK rekenen ze er minstens zo'n €260.000 voor.