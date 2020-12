Land Rover Defender ziet groen door Carlex Design

Carlex Design heeft de Land Rover Defender onder handen genomen. De tuner maakte er geen half werk van, want zowel de binnen- als buitenkant van de 'Racing Green Edition' is behoorlijk aangepakt, waarbij Carlex scheutig gebruikmaakte van carbonfiber. Daar is het prijskaartje dan ook wel naar.

Een Defender is natuurlijk alles behalve sportief. Hij is er vooral op gericht om in het terrein zijn mannetje te kunnen staan. Carlex lijkt zich daar weinig van aan te trekken en geeft de Defender juist een sportief thema mee. 'British Racing Green' is min of meer de internationale racekleur van Groot-Brittannië, voor de Defender koos Carlex ervoor om de groene lak met de hand te borstelen. Het dak, de motorkap en de onderste helft van de bumpers zijn contrasterend zwart gekleurd. Daarnaast zijn de uitgebouwde wielkasten van carbonfiber niet te missen. Ze geven de Defender een behoorlijk agressieve look. Of hij erop vooruitgaat, mag je zelf beoordelen. Om het 'sportieve' karakter verder te benadrukken, drapeerde Carlex racestrepen over de koets. Grote vijfspaaks wielen maken het plaatje vervolgens compleet. Pas op voor stoepranden; je wilt natuurlijk niet dat de witte accentlijn op de banden beschadigd raakt.

Voor zover de buitenwereld nog niet gezien had dat je in een verbouwde Defender reed, staat er 'Carlex' op zowel de motorkap als de afdekking van het reservewiel. Ook in het interieur van de Racing Green Edition steekt Carlex haar aanwezigheid niet onder stoelen of banken. Letterlijk, want zowel voor- als achterin monteerde de tuner eigen stoelen met een speciale cognackleurige bekleding en groene details. Die kleurencombinatie komt eveneens terug op de stoelen, de middenconsole en het dashboard. Het stuurwiel heeft boven en onder dezelfde geborstelde afwerking als de exterieurkleur. Wie dacht binnenin van de koolstofvezel-accenten af te zijn, komt bedrogen uit: het grote paneel in het dashboard is van het materiaal, net als de inzetstukken op de stoelen. Ieder exemplaar van de Defender Racing Green Edition is voorzien van een speciale plaquette met het serienummer erop.

De aanpassingen zijn overigens alleen van cosmetische aard. In technisch opzicht heeft Carlex niet aan de Defender gesleuteld. De prijs van de ombouw? Die bedraagt volgens Carlex €85.000. Moet je nog wel even zelf een Defender aanleveren.