Land Rover: 'Defender pick-up is mogelijk'

De in 2019 onthulde huidige Land Rover Defender neemt op tal van fronten afstand van zijn stokoude voorganger. Eén van de vele verschillen is dat-ie er niet als pick-up is. Je kunt wel kiezen uit een korte 90 of een langere 110, maar daarmee heb je de meest fundamentele keuzemogelijkheden wel gehad. Toch lijkt het erop dat er ook een pick-up in de pijplijn zit. Daarop hint Nick Collins, de man achter de moderne Defender.

Collins was aanwezig bij de verkiezingen van Car of the Year en daar kwam ook de Defender ter sprake. Toen Collins werd gevraagd naar een mogelijke Defender met laadbak, liet hij zich opvallend positief uit over dat idee: "Het is technisch gezien mogelijk en er is ook vraag naar. We gaan verder niet in op toekomstplannen, maar houd het in de gaten", citeert het Britse Top Gear. Vooral dat laatste kan worden gezien als een teken dat er iets aan zit te komen. Saillant detail; de DC100 Concept uit 2011, een vooruitblik op de moderne Defender, was er ook als 'Sport', een tweezits pick-up.