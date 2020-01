Lamborghini: 'We zetten in 2020 in op hybrides'

Lamborghini heeft zijn verkoopcijfers over 2019 gepresenteerd. Die zijn op zichzelf al interessant, maar de mededeling die de fabrikant over dit jaar geeft, is nog interessanter.

Tijdens de IAA van Frankfurt liet Lamborghini vorig jaar de Sián zien, een kort erna tot Sián FKP 37 omgedoopte afgeleide van de Aventador die met zijn herziene naam een hommage bracht aan de overleden oud-topman Ferdinand Piëch. Niet alleen de naam van die extremist was interessant, ook de aandrijflijn was een bijzondere. De achter de voorstoelen gelegen 785 pk 6.5 V12 kreeg namelijk bijval van een elektromotor die het systeemvermogen op 812 pk bracht. Die Sián zal niet de enige hybride Lamborghini blijven.

In een persbericht waarin Lamborghini zijn verkoopcijfers over 2019 uit de doeken doet, zegt het merk namelijk dat het in 2020 inzet op "[de ontwikkeling van hybrideversies voor al zijn supercars van de volgende generatie". Reken dus zeker op hybridekracht voor de opvolger van de Aventador. Onlangs werd bekend dat ook de Urus met een hybride aandrijflijn leverbaar wordt. Die nieuwe Urus-variant wordt zeer waarschijnlijk een plug-in hybride.

Verkopen 2019

Lamborghini, dat terloops laat weten níet aanwezig te zijn tijdens de Autosalon van Genève, verkocht vorig jaar 8.205 auto's. Dat is maar liefst 43 procent meer dan de 5.750 exemplaren die het in 2018 aan de man wist te brengen. Dat jaar ging al de boeken in als een recordjaar voor het merk. Het was het negende jaar op rij dat Lamborghini zijn verkopen zag toenemen.

Je raadt het al: net als in 2018, het jaar waarin de Urus op de markt kwam, is Lambo's SUV goed voor een groot deel van de verkopen. De hoogpotige uit Sant'Agata Bolognese reed maar liefst 4.962 keer de showroom uit en was daarmee goed voor maar liefst 60 procent van de verkopen. De op leeftijd rakende Aventador, waarvan vorig jaar onder meer de SVJ Roadster en SVJ 63 Roadster verschenen, ging nog 1.104 keer 'over de toonbank'. De Huracán, die vorig jaar evolueerde tot Huracán Evo, was goed voor 2.139 verkochte exemplaren.

In Europa, het Midden-Oosten en Afrika verkocht Lamborghini vorig jaar 3.206 auto's, 28 procent meer dan in 2018. In Noord-Amerika namen de verkopen met 45 procent toe tot 2.837 exemplaren en in de regio Azië en de Stille Oceaan pluste Lamborhini met 2.162 verkochte auto's, een forse 66 procent. De Verenigde Staten is op landniveau de grootste markt (2.374 stuks), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (658 exemplaren), Japan (641 auto's) en Duitsland (562 exemplaren). In Nederland vonden 19 Lambo's een eigenaar. 7 daarvan waren een Urus, 9 een Huracán en 3 een Aventador.