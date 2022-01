Lamborghini al bijna volgeboekt voor 2022

Het wereldwijde chiptekort wordt vooral gevoeld door autofabrikanten die het van grote volumes en relatief weinig marge per auto moeten hebben. Fabrikanten van exclusieve auto's hebben er veel minder last van en dat blijkt ook wel uit de verkoopcijfers van merken als Bentley, Rolls-Royce en Lamborghini. Die draaiden allemaal een recordjaar in 2021. Bij Lamborghini, dat vorig jaar met 8.405 verkochte auto's een verkoopstijging van 13 procent noteerde, kan de vlag nu eigenlijk al uit voor 2022. Dat blijkt uit de woorden van topman Stephan Winkelmann. "We bevinden ons in de gelukkige omstandigheid dat we in 2022 bijna uitverkocht zijn. We lopen ongeveer een jaar voor op de bestelling," zo stelt hij in gesprek met Automobilwoche.

Dat de productieplaatsen al bijna vergeven zijn, is weliswaar mooi nieuws voor de Italianen, maar tegelijkertijd brengt het ook een zekere zorg met zich mee. Volgens Winkelmann moet er gekeken worden naar mogelijkheden om nog meer klanten te kunnen bedienen, want anders moet ook Lamborghini straks langere wachttijden gaan uitleggen. Winkelmann hoopt het binnen een acceptabel kader te houden: "We zijn momenteel aan het onderzoeken of we de productie kunnen verhogen en hier iets aan kunnen toevoegen, zodat de wachttijd voor klanten niet langer wordt dan een jaar." Het zou dan mogelijk gaan om een productieverhoging van enkele honderden auto's.