Lada presenteert uitgeklede Granta zonder abs en airbags

Renault Group heeft een dikke streep gezet door al zijn Russische activiteiten. Zijn belang in het moederbedrijf van Lada (AvtoVaz) werd overdragen aan NAMI, het Russische Centrale Onderzoek- en Ontwikkelingsinstituut voor auto's en aandrijflijnen. Lada heeft de productie van de Granta weer opgestart en introduceert daarbij direct een opvallend uitgeklede Classic-uitvoering.

Hoewel de Granta Classic stuurbekrachtiging heeft en standaard is uitgerust met zaken als elektrisch bedienbare zijruiten voor, elektrisch verwarmbare en inklapbare zijspiegels, zijn er ook een boel zaken geschrapt. Zo heeft de Granta Classic geen airbags of abs en zelfs zaken als gordelspanners en een startonderbreker schitteren door afwezigheid. De Granta Classic staat op 14-inch stalen wielen met doppen en oogt vanbuiten een stukje frisser dan de vorige basisuitvoering doordat meer zaken in carrosseriekleur zijn uitgevoerd, denk aan de deurhendels en zijspiegelkappen. Airco was op de basisversie voorheen optioneel te krijgen, maar is op de nieuwe vereenvoudigde basisversie niet meer te krijgen. 15-inch lichtmetalen wielen zijn de enige optie.

De Lada Granta Classic heeft altijd een 90 pk sterke 1.6 onder de kap, een achtklepper die is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Ook opvallend: de Granta Classic zakt van emissieklasse Euro5 terug naar Euro2. De 1.6 lust nu weer benzine met octaangetal 92 in plaats van 95. De Granta Classic is te krijgen als sedan, als vijfdeurs liftback en als stationwagen (SW). De Classic-smaak gaat aan de neus van de vijfdeurs hatchback voorbij. De Granta Classic Sedan is de goedkoopste van het stel en kost omgerekend zo'n €11.500, wat volgens Lada zo'n €1.700 minder is dan de vorige Granta Classic. Daarmee is het nu de goedkoopste auto op de Russische markt. Lada zegt met de nieuwe Granta Classic ook een concurrent voor gebruikte auto's in het aanbod te hebben. Lada levert de Granta straks overigens ook weer in rijker uitgeruste versies (Comfort Light, Comfort, Luxe). Die zijn naast met de achtkleps 1.6 ook met een 106 pk sterke 1.6 met vier kleppen per cilinder te krijgen.