‘Laatste brandstofauto Noorwegen al in 2022’

Maatregelen als een totaalverbod op de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor zijn uiteraard bedoeld om de overgang naar elektrisch te versnellen. In Noorwegen lijkt die maatregel echter overbodig, omdat de transformatie een stuk sneller gaat dan gedacht.

Volgens een bericht van Motor.no, een uitgave van de Norwegian Automobile Federation (NAF), verdringt de EV de traditioneel aangedreven auto al in april 2022 van de Noorse verkoopranglijsten. Je leest het goed: in niet meer dan zeven maanden tijd heeft elke in Noorwegen verkochte auto wellicht een vorm van elektrische aandrijving. Motor.no baseert zich daarbij op de verkoopcijfers van de laatste tijd. Zo merkt het op dat benzine- en dieselauto’s in 2017 nog goed waren voor meer dan 25 procent van de verkopen, terwijl het aandeel van benzine en diesel in de eerste 8 maanden van dit jaar al is gedaald naar respectievelijk 4,93 en 4,73 procent.

Toch erkent ook Motor.no dat het naderende einde van de benzine- en dieselauto’s niet betekent dat de EV vanaf volgend jaar het alleenrecht heeft. Zo stelt het medium dat er voorlopig nog een kleine markt bestaat voor dit soort auto’s, onder meer in de vorm van kleine, betaalbare vierwielaandrijvers van Suzuki.

Belangrijker is wellicht nog dat er in de cijfers geen rekening lijkt te worden gehouden met het aandeel van hybrides, ofwel gedeeltelijk elektrisch aangedreven auto’s. Kijken we naar het aandeel van de pure EV, dan valt op dat deze in 2019 bijna de helft van de Noorse markt in handen hadden. In 2020 was dat al meer dan de helft en in het meest recente bericht over Noorse autoverkopen kwam dat aandeel op 70 procent. De groei van de EV-verkopen gaat dus hard, maar naar 100 procent in een dik halfjaar lijkt evengoed ambitieus. Anderzijds verdwijnt de puur door een brandstofmotor aangedreven auto wel rap: in augustus viel slechts 7,8 procent in deze categorie.

Noorwegen is al vanaf de allereerste opleving van de EV bezig met stimuleringsmaatregelen waaraan zelfs Nederland niet kan tippen. Wie in dit land géén EV aanschaft berooft zichzelf van zoveel voordelen dat de brandstofauto alleen in hele specifieke gevallen nog een zinnige oplossing is.