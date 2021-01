Meer dan helft nieuwe auto's in Noorwegen elektrisch

Meer dan de helft van de nieuwe auto's die vorig jaar in Noorwegen werden verkocht, was volledig elektrisch. Daarmee is het het eerste land waar elektrische auto's het leeuwendeel van de verkopen vormde.

Volgens de Noorse branchevereniging Opplysningsrådet for Veitrafikken was 54,3 procent van de nieuw verkochte auto's volledig elektrisch. Daarmee is het Scandinavische land het eerste waar elektrische auto's populairder zijn dan auto's met conventionele verbrandingsmotoren. Noorwegen loopt in dat opzicht nog flink voor op Nederland, al ging ook hier het aandeel in 2020 flink omhoog. In Nederland was afgelopen jaar meer dan 20 procent van de nieuw verkochte auto's volledig elektrisch.

Noorwegen voert al jaren een beleid waarbij eigenaren van elektrische auto's voordelen genieten ten opzichte van voertuigen op benzine of diesel. Zo betalen ze minder belasting en zijn ze voordeliger uit op tolwegen en veerponten. Ook mogen ze gebruik maken van busbanen. Stroom is bovendien relatief goedkoop in Noorwegen omdat er veel elektriciteit wordt gewonnen met behulp van waterkrachtcentrales.

In 2019 was al 42,4 procent van alle nieuwe auto's in Noorwegen volledig elektrisch. Toen was Tesla nog het merk dat de meeste EV's verkocht. In 2020 zijn de Amerikanen echter ingehaald door Volkswagen. Dat pakte, net als in Nederland, de koppositie met de nieuwe ID3.