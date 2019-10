'Kwaliteit voetgangerdetectiesystemen verschilt sterk'

Het IIHS testte de detectie- en noodremsystemen van in totaal negentien nieuwe modellen door voetgangers, vermoedelijk in de vorm van poppen, over het wegdek te laten bewegen in verschillende richtingen. Volgens het door Reuters geciteerde onderzoek behaalden vijf van de deelnemende auto’s de maximale score, te weten de Audi A4, BMW 3-serie, Mercedes C-klasse, Nissan Maxima en de Volvo S60. Dertien van de deelnemers ontweken de testpop met succes óf wisten vrijwel alle snelheid uit de auto te halen voorafgaand aan een aanrijding.

De Chevrolet Malibu, Ford Fusion, Hyundai Sonata en Kia Optima behoren tot de auto’s die in een deel van de tests geen snelheid minderden of helemaal niet reageerden op een voetganger, aldus Reuters. Eerder deze maand testte de Amerikaanse Automobielvereniging (AAA) de techniek al in het donker, waarin 75 procent van de dodelijke aanrijdingen met een voetganger plaatsvindt. Toen bleek dat de systemen bij duisternis nog slechter werken. De test van de IIHS vond plaats bij daglicht en autofabrikanten stellen dat de systemen alleen dan werken.

Ondanks dat steeds meer auto’s (standaard) uitgerust zijn met een dergelijk systeem, kenden de Verenigde Staten in 2018 een piek in voetgangers- en fietserssterfte in het verkeer. 6.283 kwetsbare verkeersdeelnemers kwamen in dat jaar om als gevolg van een aanrijding. De technologie van de detectie- en noodremsystemen staat dan ook nog in de kinderschoenen, zo meldt David Harkey, president van de IIHS. Toch zegt hij: “We moedigen de automerken aan de technologie vooral verder te ontwikkelen, want het bestaan ervan valt te prijzen.”