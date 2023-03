Kritiek op Duits voorstel voor gebruik synthetische brandstof na 2035

Duitsland dwarsboomt het verbod op nieuwe personenauto's met conventionele verbrandingsmotoren per 2035. Het land wil een uitzondering voor synthetische brandstoffen. In de praktijk kan dat volgens sommigen echter tot ongewenste situaties leiden.

De Duitse FDP-minister Volker Wissing (Verkeer) zei eerder deze week dat Duitsland het verbod op de brandstofmotor toch niet wil steunen, tenzij er een uitzondering komt voor auto's die volledig op synthetische brandstof rijden. De machtige Duitse auto-industrie hoopt dat die uitzondering de brandstofmotor in leven houdt. Het leidde tot verbazing in Brussel, waar het voorstel op een lijst stond om volgende week eindelijk écht afgehamerd te worden, zonder debat. Nu moeten vertegenwoordigers van de lidstaten vrijdag toch nog bespreken hoe Duitsland overtuigd kan worden. Zonder dat land is er onvoldoende steun voor de wet, doordat ook Italië en Polen al dwarsliggen.

Het voorstel om een uitzondering te maken voor synthetische brandstoffen roept onder meer kritiek op van Jan Huitema, de VVD-Europarlementariër die de wet namens de milieucommissie door het Europees Parlement loodste. Huitema ziet niets in het voorstel. Hij wees er in een speech in het parlement al op dat er 'ontzettend veel groene stroom nodig is' om synthetische brandstoffen op een duurzame manier te maken. Het kost veel meer stroom dan elektrische auto's dezelfde afstand te laten afleggen, zo legde hij uit. "Wil je synthetische brandstoffen gebruiken, dan heb je vijf keer zo veel windmolens, zonnepanelen en dus grondstoffen nodig. Ik denk dat dit de verkeerde manier is."

Ook milieugroep Transport & Environment is kritisch op het voorstel van Wissing. "Het is simpelweg onmogelijk om bij te houden wat voor brandstof automobilisten over de gehele levensduur in hun voertuig stoppen", zegt Alex Keynes namens die organisatie. Een auto die in theorie op synthetische brandstoffen moet rijden, komt namelijk ook nog op benzine vooruit. "Als de prijs van deze geavanceerde brandstoffen - zoals verwacht - onbetaalbaar blijkt, dan zullen deze auto's alsnog op fossiele brandstoffen gaan rijden", meent Keynes. Mogelijk kan een inlegvel bij de wet een oplossing bieden, zegt een betrokkene. "In deze fase zou het heel moeilijk zijn om helemaal opnieuw te gaan onderhandelen." Door een bijsluiter bij de wet zou de FDP in het thuisland een gedeeltelijke overwinning kunnen claimen. Wat er precies in moet staan, is nog onduidelijk.