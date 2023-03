Duitsland dreigt verkoopverbod op niet CO2-vrije auto's te blokkeren

Het Europees Parlement stemde op 14 februari in met de plannen om vanaf 2035 in de Europese Unie alleen nog de verkoop van auto's toe te staan die geen CO2 uitstoten. Duitsland lijkt lijkt de daadwerkelijke invoering van die plannen te blokkeren en ook Italië staat niet te trappelen om er een laatste klap op te geven.

In vogelvlucht een terugblik. Op 14 februari stemde het Europees Parlement in met de wet die dicteert dat er vanaf 2035 in de Europese Unie vrijwel alleen nog personenauto's en lichte bedrijfswagens verkocht mogen worden die geen CO2 meer uitstoten. Kleine fabrikanten die tot 1.000 auto's per jaar bouwen ontspringen de dans. Toch lijkt in daarmee in de Europese Unie daadwerkelijk een eind de verkoop van auto's van benzine- en dieselmotoren. Hoewel het plan door het Europees Parlement is geloodsd, moeten ministers van de betrokken EU-landen op 7 maart nog hun laatste steun voor de plannen uitspreken om de boel écht definitief te maken. Duitsland en Italië lijken niet van plan dat te gaan doen, zo schrijft Automotive News.

Duitsland zag in de EU-plannen een manier om verbrandingsmotoren tóch een toekomst te geven. Er wordt namelijk gesproken over een verbod op de verkoop van auto's die CO2 uitstoten en dus niet specifiek op de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor. Duitsland overtuigde de Europese Commissie om met een wetsvoorstel te komen die de verkoop van auto's die CO2-neutrale brandstof lusten na 2035 wel toe te staan. De Duitse minister van Transport Volker Wissing zei deze week dat de Europese Commissie tot op heden nog altijd niet met dat voorstel is gekomen en dat Duitsland dan ook geen definitief akkoord geeft op de plannen die er al wél liggen voor 2035. Italië lijkt er op vergelijkbare manier in te staan als Duitsland. De Italiaanse premier Giorgia Meloni sprak zich begin dit jaar stevig uit tegen de EU-plannen. Meloni is van mening dat 'schone brandstoffen' de 'groene transitie' mogelijk kan maken zonder economische gevolg op Europese inwoners.