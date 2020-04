Koningsdag-Top 10: Oranje boven!

In een zee van grijs en zwart is oranje zeker niet de populairste autokleur. Toch zijn er verrassend veel fabrikanten die het aanbieden. Op Koningsdag doen we een willekeurige greep uit het aanbod!

Een Top 10 moet eigenlijk een ranglijst zijn, maar daar wagen we ons vandaag niet aan. Welke fabrikant de mooiste kleur in huis heeft, is voor iedereen immers anders. Wat we wel kunnen doen, is in willekeurige volgorde tien auto’s noemen die op dit moment nieuw besteld kunnen worden in het oranje. Vermelden we er meteen het prijskaartje bij, want exclusiviteit is niet altijd goedkoop. Leve de koning!

Land Rover Range Rover – Madagascar Orange - €5.610

Een oranje auto kopen is altijd een gewaagde zet, maar dat geldt al helemaal als het op een ‘full-size’ Range Rover wordt besteld. Het schitterende Madagascar Orange kost wel €5.610 extra, maar procentueel valt het allemaal wel mee. Overigens is op de Discovery en Discovery Sport een andere tint met de naam Namib Orange beschikbaar. Iets beschaafder, maar nog altijd behoorlijk opvallend.

BMW 2-serie/4-serie Cabriolet – Sunset Orange - €1.050

De kleur kan ook op sedans, Tourings en zelfs op de 2-serie Tourer worden besteld, maar bij een kleur met de naam ‘Sunset Orange’ denken wij toch het liefst aan een cabriolet. Voor de laatste generatie van de open 4-serie was ‘Sunset’ zelfs de introductiekleur, maar ook de 2-serie staat het uitstekend. Betaal €1.050 (2-serie) of €1.295 (4-serie) bij en de zonsondergang zal nooit meer hetzelfde zijn.

McLaren 720S – McLaren Orange

Als er één autosoort is waarop oranje nog enigszins gangbaar is, dan moet dat wel om supercars gaan. Bij McLaren is de tint zelfs een soort handelsmerk, getuige de naam ‘McLaren Orange’ voor de kleur die op de 720S relatief vaak wordt gespot. De auto is trouwens ook in Papaya Spark en Helios Orange verkrijgbaar, dus zelfs binnen het thema van vandaag is aan keuze geen gebrek.

Kia Picanto – Pop Orange - €495

Dat wegrijden in een nieuwe oranje auto niet duur hoeft te zijn, bewijst de Kia Picanto. Kia zit sowieso lekker in z’n kleurtjes en hijst z’n kleinste model voor een schappelijke €495 in het vrolijke ‘Pop Orange’.

Renault Clio – Orange Valencia - €695

Eén van de felste tinten van vandaag komt uit Frankrijk, meer specifiek van Renault. Valencia Orange is beschikbaar op de nieuwe Clio en de nieuwe Captur en knalt je tegemoet. Je moet maar durven, maar op koningsdag ben je voor net geen 700 euro wel helemaal het heertje (m/v). Wie op zoek is naar een oranje B-segmenter, kan trouwens ook bij Volkswagen terecht voor een Polo in Energetic Orange.

Toyota C-HR - Fusion Orange

Toyota toonde lef door de gefacelifte C-HR in Fusion Orange op de brochure te zetten. Dat spat er lekker af, maar helaas is de kleur vooralsnog voorbehouden aan de Launch Edition. Een meerprijs is er daarmee niet, want die versie krijgt het zwart/oranje koetswerk standaard mee.

Audi A3 Limousine – Koraaloranje Metallic - €3.221

Nog geen week geleden trok Audi het doek van een nieuwe A3 Limousine, ofwel de sedanversie van dit model. Wat blijkt: de auto is ook in het oranje beschikbaar. Als de tint zelf dat niet genoeg garandeert, zorgt het prijskaartje van €3.221 wel voor de nodige exclusiviteit. Voor dat stevige bedrag krijgt de Audi-koper echter wel de enige oranje kleur van het lijstje met een Nederlandse naam: Koraaloranje!

Porsche Cayenne Coupé – Lava Orange - €2.513

Bij Porsche is oranje niet alleen beschikbaar op de Cayenne Coupé, het was zelfs de introductiekleur! Het Lava Orange doet z’n naam eer aan en doet wat felheid betreft niet onder voor een veiligheidshesje. Wie de kleur wel wat, maar de Coupéversie van de Cayenne maar niets vindt, kan het overigens ook op de reguliere Cayenne en een aantal andere Porsches bestellen.

Rolls-Royce Phantom – Tuscan Sun

Bij Rolls-Royce is de kleurenkaart onderverdeeld in categorieën omdat de hooggewaardeerde koper anders misschien het overzicht zou verliezen. Het is dan ook niet gek dat we temidden van het overweldigende aanbod ook een aantal oranjetinten treffen. Tuscan Sun is daarvan de eerste en kan naar keuze over de gehele koets, de onderste helft of alleen de bovenste helft worden verneveld. Ook combinaties met bijpassende wielen en een constrasterende pinstripe behoren tot de mogelijkheden. Opvallen is altijd gegarandeerd, al geldt dat natuurlijk ook al voor een zilvergrijze Phantom.

Jeep Wrangler – Punk‘n - € 1.195

De Jeep Wrangler is in ons land helaas veel duurder dan z’n Amerikaanse makers voor ogen hadden. Zeldzaam zal de huidige generatie daarmee altijd wel blijven. Wie de stap toch neemt, kan de auto voor € 1.195 in ‘Punk’n’ laten hijsen, een oranje tint die de legendarische terreinauto zeker niet misstaat.