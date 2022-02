'Klimaatneutrale' auto Fisker Pear te reserveren

De Pear is nog altijd een vrij mysterieus project van Fisker. Het merk omschreef eerder al dat de gehele productieketen van de in Pear klimaatneutraal moet zijn. Daarbij meldt Fisker trots dat het breekt met de designconventies, maar veel concreter wordt het niet.

Wel meldt Fisker dat de Pear - waarvan zijn naam staat voor Personal Electric Automotive Revolution, jawel - zo'n 4,5 meter lang wordt, plek biedt aan vijf inzittenden en over diverse slimme opbergruimten. Net als het Turkse TOGG omschrijft Fisker de Pear niet meer enkel als auto, maar ook als een mobility device. Bij wie de door dergelijke PR-poespas opgewekte rillingen nog niet over de rug lopen, moet even verder lezen. Fisker slingert meer termen de wereld in en typeert de Pear verder als een Agile Urban EV, een lifestyle vehicle en als 'de toekomst van individueel stadsvervoer'. Reken op een SUV-achtige, maar of een 4,5 meter lange elektrische cross-overachtige de beste mobiliteitsoplossing is voor in drukke steden? We wagen het te betwijfelen.

Fisker heeft er in ieder geval het volste vertrouwen in. De 'intelligente' en 'altijd verbonden' Pear is in Amerika namelijk al te reserveren en krijgt er een vanafprijs van $29.900, omgerekend zo'n €26.350. De eerste exemplaren moeten al in 2024 worden geleverd, eerder sprak Fisker nog van een marktintroductie in 2027.