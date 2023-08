Onlangs kondigde Fisker definitief aan dat het ook in Nederland neer zal strijken. Als eerste met de elektrische Ocean, maar later ook met de Alaska, Ronin én de minder wilde maar misschien wel veel belangrijkere Pear. Van die compactere elektrische SUV hebben we nu niet alleen een uitgebreide fotoreeks, maar ook meer specificaties beschikbaar.

De Fisker Ocean is een 4,77 meter lange elektrische SUV waar je je nu ook in Nederland al voor kunt intekenen. Die SUV blijft niet de enige auto van Fisker. Het gaf namelijk aan ook elektrische pick-up Alaska en de knotsgekke en zeker 1.000 pk sterke Ronin naar ons land te halen. Veel belangrijker is waarschijnlijk de Pear. Die elektrische SUV-achtige is namelijk een aanzienlijke maat kleiner dan de Ocean en moet ook tegen een lagere prijs worden aangeboden, al zijn de Nederlandse prijzen van beide EV's op dit moment nog niet bekend. Wel kunnen we je de Fisker Pear nu uitgebreid laten zien.

Modelnaam Pear doet natuurlijk denken aan een vrucht, maar 'Pear' is feitelijk een afkorting van Personal Electric Automotive Revolution. De Fisker Pear is samen door Fisker en Foxconn ontwikkeld en moet in thuisland de Verenigde Staten een vanafprijs krijgen van omgerekend zo'n €27.500. De Pear biedt plaats aan vijf of zes inzittenden. Hij meet zo'n 4,55 meter in de lengte en is daarmee een ruime 20 centimeter korter dan grote broer Ocean, maar écht compact is ook de Pear natuurlijk niet. Wat formaat betreft kun je hem vergelijken met een BMW X1. Fisker zegt alles op alles te hebben gezet om het aantal toegepaste onderdelen in het model zo beperkt mogelijk te houden.

De Fisker Pair komt beschikbaar met twee accupakketten waarvan de kleinste goed moet zijn voor een WLTP-bereik van 320 kilometer. Het grootste exemplaar moet de auto een WLTP-actieradius van zo'n 560 kilometer opleveren. Er komen versies met achterwielaandrijving en vierwielaandrijving. De aanvankelijk krachtigste versie moet in 6,8 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h kunnen schieten. Later moet ook een nog rappere Extreme geheten sportieve topversie komen.

Een interessante feature van de Fisker Pear is wat het merk de Houdini-achterklep heeft gedoopt, een klep die recht omlaag zakt en zich achter de bumper nestelt. Het geheel doet enigszins denken aan de achterklepconstructie die met name Amerikaanse fabrikanten enkele decennia geleden toepasten. Ook opmerkelijk: de Pear heeft geen frunk, maar wel wat Fisker aanduidt als een froot. Wat het is? Een uitschuifbare lade in de snuit. Daar kun je volgens Fisker niet alleen je pizza in kwijt, maar ook "[...] je bezwete sportkleding." Optioneel valt deze kleine opbergruimte te verwarmen of te koelen. Verder krijgt de Pear een heuse Lounge Mode. Met een druk op de knop worden alle stoelen daarmee neergeklapt zodat er volgens Fisker een kleine 'kamer' ontstaat. Optioneel komt de Pear met een 17,10-inch draaibaar scherm beschikbaar waar je in de Lounge Mode een film op kunt kijken. Het interieur is volgens de Amerikanen opgebouwd uit gerecyclede materialen en biospul. De Pear is dan ook de eerste stap in de richting van een volledig 'klimaatneutrale' auto. In 2027 wil Fisker zo'n auto kunnen aanbieden. Verder perst Fisker zijn High-Performance Computer en Fisker Blade geheten stukje hardware in de Pear, een regelunit met 6,2 terraflop aan rekenkracht.

De eerste exemplaren van de Fisker Pear moeten in juli 2025 in de Amerikaanse staat Ohio van de band lopen. Tijdens de IAA in München moet een nagenoeg productierijp exemplaar al van dichtbij te bewonderen zijn.