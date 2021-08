Klachten over ‘laadherrie’ Ford Mustang Mach-E

“Als die auto staat te laden is het echt niet te doen om buiten te zitten”, meldt Gouwenaar Jacky Spaargaren Sassenburg. “Sterker nog, met de buitendeur op een kier is het ook binnen nauwelijks vol te houden”. De tuin van Jacky grenst dan ook aan een laadpaal die door buurtbewoners van de Goudse nieuwbouwwijk wordt gedeeld. Twee van die buurtbewoners rijden een Ford Mustang Mach-E, en het is specifiek dat type auto dat de overlast veroorzaakt. “Er zijn wel andere auto’s die wat geluid maken bij het laden, maar lang niet zo erg als deze Ford”, meldt Jacky. De meeste andere EV’s hoor je volgens hem zelfs nauwelijks. Spaargaren Sassenburg meldde het probleem al bij Ford, de gemeente en de Omgevingsdienst Midden-Holland, maar ving keer op keer bot.

Herriebak

De familie Spaargaren Sassenburg staat niet alleen, want ook uit andere plaatsen komen klachten over laadherrie bij Mustangs. In Haarlem werd de auto al omschreven als een ‘herriebak’ en in Breda overwogen omstanders naar verluidt zelfs de hulpdiensten in te schakelen uit angst voor ontploffingsgevaar. Daarvan is overigens absoluut geen sprake, benadrukt Ford. De fimpjes uit Gouda (zwarte auto, onderaan) en Breda (grijs) maken wel duidelijk dat het geluid echt uit de auto komt en dus niet uit de laadpaal. De actieve koelsleuven van de Ford staan bovendien open, wat onderstreept dat de auto flink aan het koelen is.

'Vooral in Nederland'

Ford Nederland bevestigt dat er klachten zijn over bovenmatig geluid bij het laden van een Mustang Mach-E. In Nederland zijn er zelfs veel meer klachten over dan in andere landen. Dat heeft volgens Ford te maken met het type laadpaal dat hier veel wordt gebruikt, met een 3-fasenaansluiting en maximaal 400 Volt. Daarmee behaalt de Mustang z’n maximale laadvermogen van 11 kW, maar op volle kracht kan ook de herrie optreden. Ford zelf omschrijft het zo: “dan kan het gebeuren dat de auto onder bepaalde omstandigheden, bij een hogere buitentemperaturen, maximaal gaat koelen”.

UPDATE: definitieve oplossing

Ford droeg aanvankelijk een tijdelijke oplossing aan in de vorm van een dunnere laadkabel, maar inmiddels is duidelijk dat de permanente oplossing ook al beschikbaar is. Deze bestaat uit een software-update die bij de dealer moet worden geïnstalleerd, waarvoor Mach-E rijders zich nu al kunnen melden. Na de update zou de herrie tot het verleden behoren, zonder dat de laadsnelheid daaronder lijdt.

Jacky Spaargaren Sassenburg laat desgevraagd weten dat de auto achter zijn tuin ook herrie maakt als het buiten niet warm is. Kennelijk treedt het probleem niet alleen bij hoge temperaturen op, maar het idee van de update wordt in Gouda uiteraard alsnog met dankbaarheid ontvangen.

Tijdens eerdere tests met de Mustang Mach-E is ons trouwens geen laadherrie opgevallen, maar het is dus ook niet gezegd dat de auto dit altijd doet.