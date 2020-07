Kia's nieuwste cross-over in beeld

Kia heeft een splinternieuwe cross-over in de coulissen staan: de Sonet. Van die compacte hoogpotige geeft de fabrikant nu nieuwe afbeeldingen vrij. Daarbij is voor het eerst het interieur van de nieuwe cross-over te zien.

Deze zomer nog trekt Kia het doek van de Sonet, een volledig nieuwe compacte cross-over, waarvan het merk nu een set nieuwe designschetsen vrijgeeft. Het is niet de eerste keer dat Kia een digitale tekening van de Sonet presenteert. Wél is het voor het eerst dat ook de achterkant en het interieur van de nieuwe cross-over in beeld worden gebracht.

Kia houdt voor de productieversie van de Sonet vast aan het design van de Sonet Concept die het in februari van dit jaar tijdens de Delhi Auto Expo aan de wereld voorstelde (foto's 5 en 6). Net als de voorzijde komt ook het achterste van de nog geen vier meter lange cross-over nagenoeg compleet overeen met dat van het studiemodel. Eén klein verschil: waar de merknaam Kia voorheen was uitgeschreven in de lichtbalk die de achterlichten met elkaar verbindt, plakt Kia op de productieversie gewoon het reguliere Kia-logo op het plaatwerk van de achterklep.

Interessanter is het binnenste van de Sonet, zeker als je bedenkt dat de Sonet Concept het zonder interieur moest doen en dus geen indicatie gaf van de werkplek van de uiteindelijke productieversie. De Sonet krijgt een binnenste waarbij de digitale instrumentarium optisch is versmolten met het ernaast geplaatste 10,25-inch display dat bij het infotainmentsysteem hoort. De uitstroomopeningen zijn opvallend rechthoekig. De verticaal georiënteerde exemplaren doen enigszins denken aan de ventilatieroosters in de Sportage.

Volgens Kia wordt de Sonet straks in grote delen van de wereld verkocht, maar naar Europa komt de auto niet. Dat heeft onder meer te maken met het gegeven dat Kia hier al de Stonic aanbiedt. De Sonet komt wel in landen als India op de markt en zeer waarschijnlijk krijgt de compacte cross-over ook Zuid-Amerikaans asfalt onder zijn wielen. Op 7 augustus trekt Kia in India het doek van de Sonet. Eenmaal op de markt moet de auto het opnemen tegen rivalen als de Hyundai Creta, Ford EcoSport en Tata Nexon. De Sonet zal na de Seltos de tweede Kia zijn die in India het levenslicht ziet.