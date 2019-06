Kia’s compacte SUV heet Seltos

De naam is volgens z’n bedenkers een afgeleide van Celtos of Celtus, een zoon van niemand minder dan Hercules. De S staat dan weer voor ‘Speed and Sportiness’, ofwel snelheid en sportiviteit.

Hoe dan ook: dit is de naam waarmee de Koreanen in een heleboel landen succes hopen af te dwingen. De typeaanduiding komt namelijk te staan op de productieversie van de in Seoul gepresenteerde SP Signature-concept car. De Seltos wordt een compacte SUV die over de hele wereld verkocht gaat worden, al is nog niet expliciet gezegd dat ons land ook tot de afzetmarkten behoort. De exacte positionering van het model is evenmin duidelijk, al lijkt het logisch dat de auto een meer SUV-achtig broertje van de Stonic wordt. In dat geval heeft Kia straks naast de reguliere hatchback Rio een cross-over (Stonic) en een echte SUV (deze Seltos) in het gamma. Een segment hoger is straks iets soortgelijks het geval, want daar treffen we naast de reeds bestaande Sportage straks de minder ruige Xceed aan.

Met de typeaanduidling is er weer een stukje aan de puzzel toegevoegd, want eerder kregen we al schetsen van het interieur en de buitenkant te zien. De Seltos wordt later deze maand in z’n geheel onthuld.