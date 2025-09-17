Een kleine en betaalbare elektrische Kia op Inster-basis lijkt zo logisch dat het bijna onontkoombaar is. Afgaande op Automotive News Europe komt zo’n ‘EV1’ (die naam is uiteraard speculatief) er echter niet. Kia zou van mening zijn dat zo’n kleine en betaalbare EV (de Inster is er vanaf €22.295) in strijd zou zijn met één van de zelfopgelegde regels die Kia hanteert, namelijk dat ieder model winstgevend moet zijn.

In een gesprek met de pers zou Kia Europe-CEO Marc Hedrich hebben gezegd dat alleen die winstgevendheid voor het hele gamma ervoor kan zorgen dat Kia op kan tegen de moeilijkheden waar automakers in Europa voor staan, onder meer door de moeilijke relatie tussen Europese wetgeving en de vraag in de markt. “Je hebt geld nodig om te investeren en we kunnen momenteel gewoon niet genoeg geld verdienen met een goedkope EV”, zou Hedrich hebben gezegd. “Bovendien moet je flinke compromissen sluiten om een EV voor €22.000 te kunnen aanbieden, en daar is Kia gewoon niet in geïnteresseerd."

Voor autofabrikanten is het sowieso al lastig geld verdienen aan kleine auto’s, wat meteen verklaart waarom het kleinste A-segment nagenoeg dood is. Opvallend genoeg is Kia hier juist nog wel aanwezig met de Picanto, maar dat model is al wat ouder en de ontwikkelingskosten zijn dus al grotendeels terugverdiend. Bij elektrische auto’s is dit een stuk lastiger, stelt de Europese Kia-baas. “Elektrische auto’s kosten nog altijd meer om te ontwikkelen en genereren nog steeds niet dezelfde hoeveelheid inkomsten als auto’s met een verbrandingsmotor." Dat gezegd hebbende komt er misschien ooit wel een EV1, maar Kia heeft geen interesse in niet genoeg geld verdienen.

Dat er voorlopig geen echt voordelige Kia-EV komt, betekent overigens niet dat er helemaal geen nieuwe compacte elektrische Kia’s in het vat zitten. Kia werkt bijvoorbeeld wel aan de Kia EV2, waarvan de conceptversie boven dit verhaal staat. Die zal groter en duurder zijn dan de Hyundai Inster en bindt met een vanafprijs van rond de 30.000 euro de strijd aan met hogere elektrische B-segmenters als de Renault 4 en de toekomstige Skoda Epiq.