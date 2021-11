Kia vanaf 2045 C02-neutraal

Kia mag de Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans dan wel niet ondertekend hebben, dat betekent zeker niet dat de fabrikant zijn neus ophaalt voor het elektrificeren van zijn modellengamma. Kia meldt vandaag namelijk dat het vanaf 2035 in Europa alleen nog geëlektrificeerde auto's levert. Ook buiten de Europese grenzen heeft Kia grootse EV-plannen. Zo heeft het merk zich als doel gesteld om vanaf 2040 ook in 'andere grote wereldmarkten' alleen nog auto's met geëlektrificeerde aandrijflijnen te leveren. We zijn in afwachting van een reactie van Kia of het alleen om volledig elektrische modellen gaat, of ook om (mild-) hybrides en plug-ins.

Kia besteedt ook aandacht aan zijn CO2-uitstoot. Het merk heeft het voornemen om uiterlijk in 2045 CO2-neutraal te zijn. Dat houdt natuurlijk verband maken met de producten die het merk levert, maar ook met zaken als de productie, logistiek en bevoorrading. In 2045 moet de CO2-uitstoot van Kia met 97 procent verminderd zijn ten opzichte van die in 2019. Kia neemt daarnaast maatregelen om de resterende CO2-uitstoot te compenseren. De Koreanen komen omstreeks volgend jaar met een systeem waarmee ook zijn partnerbedrijven en toeleveranciers hun CO2-emissie kunnen volgen. Daarnaast start en ondersteunt Kia een reeks projecten om het milieu te beschermen, waaronder The Ocean Cleanup dat plastic uit de oceanen wil halen.