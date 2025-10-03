Ga naar de inhoud
Kia scoort niet alleen in Nederland goed: internationaal verkooprecord

Wind in de zeilen

Kia Sportage
Lars Krijgsman

Het gaat goed met Kia. Heel goed zelfs. In Nederland is het met afstand het best verkochte merk van 2025 en geen ander merk lijkt die titel meer af te kunnen pakken. Ook internationaal gaat het Kia voor de wind. Het had in het derde kwartaal zijn allerbeste maand ooit.

Kia is in Nederland onverslaanbaar. Hoewel Kia in september niet het grootste merk van Nederland was, scoorde het in de eerste negen maanden van dit jaar zó goed, dat het op geruime afstand van de nummer twee staat. De Kia Sportage was in september de meest verkochte Kia. Daarvan zijn 49.588 exemplaren verkocht.

Ook wereldwijd heeft Kia de wind in de zeilen. In september verkocht het 268.238 auto's, ruim zeven procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Het derde kwartaal was zelfs de beste ooit voor Kia. In de periode juli-september verkocht het wereldwijd maar liefst 784.988 auto's. Dat waren er 2,8 procent meer dan in het derde kwartaal van 2024. In de eerste negen maanden van dit jaar verkocht Kia wereldwijd 2,32 miljoen auto's. Dat waren er op zijn beurt 2,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

