De Tesla Model Y was de populairste nieuwe auto in september, Toyota het meest geregistreerde nieuwe merk. Maar, hoe staan de zaken er over de eerste drie kwartalen van dit jaar voor? Heel anders! Kia is namelijk met afstand de absolute heerser van de Nederlandse automarkt.

Onlangs schreven we uitgebreid over de 'verkoopcijfers' over september. Uit de registratiecijfers van september bleek dat Kia pas voor de tweede keer dit jaar níet het populairste merk van Nederland was. Toyota ging in september aan de leiding. De populairste nieuwe auto van Nederland was de Tesla Model Y. Ditmaal vegen we de registratiecijfers over de eerste drie kwartalen van dit jaar op een hoop om een beeld te schetsen van welke merken en modellen in 2025 tot nu toe het beste scoren. Wat blijkt: Kia lijkt onverslaanbaar.

Populairste merken in Nederland - januari-september (Q1-Q3) 2025

In de periode januari-september zijn er in Nederland maar liefst 28.733 nieuwe Kia's geregistreerd. Ruim één op de tien nieuwe auto's in Nederland is een Kia. Daarmee is Kia dit jaar tot nu toe het populairste merk van Nederland en het heeft er alle schijn van dat geen ander merk die titel van de Koreanen afpakt. Het verschil met de nummer twee is namelijk groot. Dat is Toyota met 20.026 registraties. Kia zag zijn registraties in de eerste negen maanden van dit jaar met een dikke 5 procent toenemen, terwijl de registraties van Toyota dit jaar tot op heden juist 12 procent achterblijven bij vorig jaar.

Volkswagen gaat als een raket. Het zag zijn registraties in de eerste drie kwartalen van dit jaar met dik twintig procent toenemen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met 19.842 gekentekende nieuwe auto's claimt het merk de derde plek. Ook Skoda klimt - dankzij onder meer de Elroq - stevig en heeft in de eerste drie kwartalen van dit jaar al ruim 18 procent meer auto's geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De top vijf wordt afgesloten door BMW, dat iets meer nieuwe auto's afleverde dan in de eerste drie kwartalen van 2024.

Opvallende groeiers in de top 15: Renault (+28 procent), Ford (+26 procent), Opel (+19 procent) en Citroën (+73 procent!). Renault heeft een deel van zijn groei te danken aan de elektrische Renault 5. Ford mag zich rijk rekenen met de Kuga, terwijl Opel onder meer de Corsa en Frontera mag bedanken en Citroën de C3 en C3 Aircross. We kunnen niet om Tesla heen. Ondanks dat het regelmatig weer in toplijstjes opduikt, blijven de verkopen dit jaar flink achter ten opzichte van vorig jaar. Er zijn in 2025 tot nu toe 10.109 nieuwe Tesla's op kenteken gezet, zo'n 50 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Merk Aantal

Q1-Q3 2025 Aantal

Q1-Q3 2024 %-verschil

2025-2024 Marktaandeel 2025 Marktaandeel

2024 Verschil

procentpunten 1 Kia 28.733 27.300 5,2 10,6 9,8 0,8 2 Toyota 20.026 22.779 -12,1 7,4 8,2 -0,8 3 Volkswagen 19.842 16.454 20,6 7,4 5,9 1,4 4 Skoda 17.112 14.478 18,2 6,3 5,2 1,1 5 BMW 16.818 16.215 3,7 6,2 5,8 0,4 6 Renault 16.523 12.950 27,6 6,1 4,7 1,5 7 Volvo 13.540 24.027 -43,6 5,0 8,6 -3,6 8 Hyundai 12.695 15.141 -16,2 4,7 5,4 -0,7 9 Ford 11.521 9.146 26,0 4,3 3,3 1,0 10 Peugeot 11.003 11.562 -4,8 4,1 4,2 -0,1 11 Mercedes-Benz 10.709 10.253 4,4 4,0 3,7 0,3 12 Audi 10.622 9.367 13,4 3,9 3,4 0,6 13 Tesla 10.109 19.981 -49,4 3,7 7,2 -3,4 14 Opel 7.486 6.291 19,0 2,8 2,3 0,5 15 Citroën 5.737 3.321 72,7 2,1 1,2 0,9

Populairste modellen in Nederland - januari-september (Q1-Q3) 2025

We schrijven niet zomaar dat Kia onverslaanbaar lijkt. De elektrische Kia EV3 is namelijk niet alleen de meest geregistreerde nieuwe EV in Nederland, maar ook de populairste nieuwe auto ongeacht het type aandrijflijn. Er zijn al bijna 8.000 Kia's EV3 in Nederland geregistreerd. Om dat in perspectief te zetten: er zijn dit jaar al meer EV3's dan Opels geregistreerd. Ook op plek twee staat een Kia: de oude maar niet uit de hoogste regionen van de registratiecijfers weg te denken Picanto. In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn zelfs bijna een kwart meer Kia's Picanto op kenteken gezet dan in dezelfde periode vorig jaar. De Tesla Model Y staat over de eerste drie kwartalen van dit jaar geteld op plek drie en is na de Kia EV3 dus de populairste nieuwe elektrische auto van Nederland. Er zijn dit jaar 5.983 Tesla's Model Y op kenteken gezet. Dat zijn er maar liefst 52,2 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Niet geheel verrassend komen we de Skoda Elroq ook hoog in de lijst tegen. De relatief compacte elektrische Skoda staat op plek vier en staat in de lijst van populairste elektrische auto's daarmee op plek drie. De Kia Niro weet nog een vijfde plek te pakken, al liepen de registratiecijfers van die auto stevig terug ten opzichte van vorig jaar. Daar heeft het succes van de Kia EV3 ongetwijfeld invloed op gehad. Verder interessant: de Ford Kuga gaat ondanks zijn relatief hoge leeftijd als de spreekwoordelijke brandweer en is de populairste nieuwe plug-in hybride van Nederland. De komst van de nieuwe generatie Kodiaq doet het model goed, de Skoda-SUV plust bijna 122 procent. Hetzelfde geldt voor de Volkswagen Tiguan. Daarvan zijn dit jaar al 149,3 procent meer exemplaren gekentekend. Niet geheel verrassend is de C3 de snelste groeier bij Citroën.