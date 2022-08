Kia Ray opnieuw gefacelift

Het zou goed kunnen dat je de Kia Ray niet kent en dat heeft een duidelijke reden: Kia verkoopt hem alleen in thuisland Zuid-Korea. Waarom we er dan toch even aandacht aan besteden? Nou, simpelweg omdat het wel leuk is om af en toe te kijken wat Kia en zustermerk Hyundai in het thuisland doen. Zo maakten we vorig jaar bijvoorbeeld kennis met de guitige Hyundai Casper. Een auto die volgens sommigen van jullie ook best naar Europa mag komen. Ook op de Kia Ray werd eerder al eens positief gereageerd. Nu krijgt de kleine stadsrakker een facelift.

Kia gaat relatief grondig te werk om de Ray weer actueel te maken. Het in 2017 geïntroduceerde neusje gaat bij het grofvuil en de Ray krijgt er een eigentijds front voor terug. Compleet nieuwe en dieper naar beneden doorlopende koplampen, een dieper uitgesneden 'tiger nose'-grile en heel ander bumperwerk. Aan de achterkant is de facelift niet minder ingrijpend, want ook hier zien we nieuwe lichten, die niet alleen anders van vorm zijn maar nu ook een strakke led-lichtsignatuur hebben. Ze zijn optisch aan elkaar verbonden door twee 'geultjes' in het koetswerk, waardoor het deel waarin de kentekenplaat zit als het ware boven de achterklep lijkt te zweven. In het interieur valt vooral een groter 4,2-inch LCD-scherm op, waarbij voortaan enkel nog aan de linkerkant fysieke knoppen zitten.

Op technisch vlak lijkt de boel wel bij hetzelfde te blijven. Dat betekent dat de Ray altijd een 1.0 driecilinder benzinemotor in zijn neusje heeft liggen. Overigens was er in het verleden ook een elektrisch aangedreven Ray, die simpelweg Ray EV heette. Die had een 67-pk elektromotor met een 16,4-kWh accupakket, goed voor een actieradius van 138 km. Een heuse pionier, want de Ray EV was Kia's eerste elektrische auto. De Ray EV lijkt alleen niet meer terug te keren.

Zou de Kia Ray hier in Europa ook kans van slagen hebben, of vind je dat deze speciaal voor de Koreaanse markt ontwikkelde 3,6 m lange stadsrakker daar mag blijven?