Hyundai Casper is piepkleine nieuwe cross-over

Hyundai stelt met een viertal foto's de Casper voor, maar houdt details over zijn benjamin met een hoog aaibaarheidsgehalte nog onder de pet. Duidelijk is in ieder geval dat men aan de ontwerptafel goed heeft gekeken naar wat grotere, hoog boven de grond staande modellen van Hyundai en zustkermerk Kia. Zo zien we aan de achterkant wat invloeden van de Hyundai Bayon, maar is er aan de voorzijde ook een vleugje Kia Soul te herkennen. Al met al ziet het er niet verkeerd uit, zeker als je bedenkt dat de Casper een behoorlijk bereikbaar model moet zijn in het land waar Hyundai 'm vooral voor klaarstoomt: India.

Hij deelt deelt zijn basis waarschijnlijk met de eveneens in India geleverde Hyundai Santro. Die is slechts 3,61 meter lang en de Casper blijft dus ook zeker ruimschoots onder de 4 meter totale lengte. De Casper is zo klein omdat hij dan in India in aanmerking komt voor belastingvoordelen. Dat moet de kleine avonturier uiteraard extra aantrekkelijk maken. Hyundai meldt dat de Casper een 1.0 MPI en een 1.0 T-GDI op de prijslijst krijgt. Een atmosferische en een turbomotor dus, die - als ze qua prestaties overeenkomen met de hier bekende versies - respectievelijk 67 pk en 100 pk vermogen leveren. Vrij bescheiden dus, maar ongetwijfeld ruim voldoende voor zijn formaat.

De piepkleine Hyundai werd overigens begin dit jaar nog gecamoufleerd gespot en toen meldden we al dat we de Casper naar alle waarschijnlijkheid hier in Nederland niet hoeven te verwachten. De Casper bindt de strijd aan met de kortgeleden onthulde Tata Punch, de Mahindra KUV100 NXT en een nog te onthullen minuscuul cross-overtje van Citroën. Allemaal modellen die hier logischerwijs niet verkrijgbaar zijn.