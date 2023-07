Een echte verrassing is deze Picanto al even niet meer, want een maand geleden werd de kleine Kia al slachtoffer van de verwarring die vaker optreedt als het om de maanden ‘juni’ en ‘juli’ gaat. Concreet: concullega’s elders op de wereld vergisten zich een maandje en plaatsten de Picanto al in juni online. Sindsdien weten we al hoe de auto eruitziet, maar vandaag is de gefacelifte Kia Picanto eindelijk officieel.

Dat de Koreanen ervoor kiezen om de in 2017 gelanceerde Picanto voor de tweede maal van een facelift te voorzien, is ergens wel opmerkelijk. Na de wat subtielere opfrisronde van 2020, recenter nog eens gevolgd door het nieuwe logo, zou het nu immers het moment zijn om de Picanto helemaal te vervangen door een nieuw exemplaar. Dat Kia dat niet doet, heeft alles met geld te maken. Het is tegenwoordig kennelijk ondoenlijk om een model in het zogenaamde A-segment nog winstgevend te maken, dus kiezen de meeste andere merken ervoor om dit segment helemaal te verlaten. Kia niet, maar deze facelift is in feite al een hele traktatie.

Uiterlijk

En uitgebreid is de facelift zeker. De voorzijde van de Picanto is rigoureus gemoderniseerd. Niet alleen koplampen en voorbumper, maar ook de motorkap en zelfs de voorschermen zijn nieuw. Daarmee is deze facelift veel uitgebreider dan gebruikelijk. De verticale lichtunits doen denken aan die van de geheel nieuwe Kia EV9. Bij duurdere uitvoeringen zijn ze met elkaar verbonden door een ledstrip, die meteen ook het bovenste deel van de ‘Tiger Nose’-grille vormt. Eenvoudiger versies doen het trouwens zonder de priemende led-pitjes van de getoonde auto, die helaas vooralsnog de enige Picanto is waar we beeld van hebben. Halogeenkoplampen zijn na de facelift standaard, maar met ‘led’ ziet hij er beslist veel moderner uit.

De GT-Line-voorbumper op de getoonde auto oogt lekker dik en sportief, voordeliger modellen krijgen een wat minder zelfverzekerd front mee. Via een met nieuwe wielen opgefleurd zij-aanzicht komen we aan bij de achterkant, die ook kennismaakt met optisch aan elkaar verbonden lichtunits. Hier is het geen doorlopende ledstrip, want daarvoor zit de handgreep in de weg. De achterlichten reiken elkaar wel de spreekwoordelijke hand, want de balk onder de achterruit brandt bij duurdere uitvoeringen grotendeels mee. Vier nieuwe kleuren maken de feestvreugde compleet: Signal Red, Smoke Blue, Sporty Blue en Adventurous Green.

Interieur

Ook voor het interieur zijn er nieuwe kleuren, namelijk ‘Adventurous Green’- passend bij de gelijknamige lakkleur – en ‘Rich Brown’. Voor het overige blijft het binnenste grotendeels bij het oude, al krijgt de Picanto wel een nieuw digitaal instrumentarium aangemeten. Denk daarbij niet aan een configureerbaar ‘superscherm’ als in grotere modellen, maar meer aan een eenvoudig instrumentarium dat toevallig geheel digitaal is.

Motoren

Onderhuids blijft eigenlijk alles bij het oude. Het grootste nieuws zit hier in het leveringsgamma, want het motorenaanbod is voortaan beperkt. De 1.0 T-GDi-turbomotor met 100 pk verdwijnt, zodat alleen de 67 pk sterke turboloze 1.0 overblijft. Wel blijft de keuze tussen een handgeschakelde vijfversnellingsbak en een gerobotiseerde handbak bestaan, zodat de Picanto desgewenst zonder koppelingspedaal leverbaar is. Ook als het gaat om uitrustingsniveaus, blijft niet alles bij het oude. De ‘opgestoerde’ X-Line verdwijnt, dus naar een Picanto met SUV-aspiraties kun je voortaan fluiten. Wel blijft de hij leverbaar als vierzitter en als vijfzitter. Die vierzitter is minder praktisch, maar door zijn lagere theoretische verbruik wel goedkoper.

Prijzen en exacte uitrustingsspecificaties zijn er op het moment van schrijven nog niet. De Picanto van vóór de facelift is er momenteel vanaf €17.245, dus reken minimaal op dat bedrag voor het gefacelifte exemplaar. Naar de private-leasetarieven kijken we eveneens uit, want die constructie is juist in dit segment van groot belang.

Historie Kia Picanto

De Kia Picanto verscheen voor het eerst in 2004 en vormde toen een belangrijk moment in de Europese carrière van het merk. De Picanto was vanaf het begin een vlotte, leuke kar, die de Atosjes en Altootjes van die tijd met gemak achter zich liet. De tweede generatie van de Kia Picanto verscheen in 2011 en deed het maken van een overdonderende indruk doodleuk nog eens over. Dit was de enige Picanto die er ook als driedeurs was, al bleef die variant wel vrij zeldzaam. De huidige, derde generatie is er sinds 2017. Hij kreeg in 2020 al een – subtiele- facelift, met anders ingedeelde koplampen, een andere grille en andere bumpers. In de loop van 2021 begon vervolgens het nieuwe Kia-logo op neus en kont te verschijnen, zoals dat op de EV6 werd geïntroduceerd. De huidige Picanto is tot op heden nog razendpopulair in Nederland, en staat in 2023 tot nu toe op een vijfde plek van de verkoopranglijsten. Vorig jaar eindigde hij zelfs op plek twee! Het beste jaar voor de Kia Picanto in absolute cijfers was 2012, toen er meer dan 11.000 exemplaren op Nederlands kenteken gingen.