Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Kia Picanto
 
Nieuws

Prijzen Kia Picanto omlaag: populairste Kia wordt goedkoper

Welkom ComfortLine

Lars Krijgsman
23

De Kia Picanto wordt goedkoper. Onder meer door de komst van een nieuwe uitvoering, maar ook over de gehele linie gaan de prijzen omlaag.

De Kia Picanto is dit jaar tot nu toe de populairste Kia in Nederland. Mogelijk wordt de compacte hatchback nog populairder. De prijzen dalen namelijk. Over de hele linie dalen ze met €500. Voor dat prijsvoordeel ontneemt Kia je één ding: een USB-aansluiting achterin. Prima deal, toch? Daar blijft het niet bij. Het leveringsgamma van de Kia Picanto wordt naar beneden toe uitgebreid met een nieuwe basisuitvoering die de vanafprijs van de Kia Picanto verder omlaag brengt.

Tot voor kort was de DynamicLine de instapuitvoering van de Kia Picanto. Kia voegt nu de ComfortLine – die bij de facelift van de Picanto verdween – weer toe aan het gamma. De vanafprijs van de Picanto daalt daardoor naar €20.995. Voor de kleine Kia betaalde je onlangs nog minimaal €21.795.

Kia Picanto

Kia Picanto: dit is topuitvoering GT-Line.

De absolute instapversie van de Kia Picanto biedt uiteraard minder uitrusting dan de DynamicLine. Zo moet je het zonder kunstlederen bekleding op het stuurwiel en de pookknop doen. Wat je ook niet krijgt: een middenarmsteun met opbergvak tussen de voorstoelen, een opbergvak aan de achterzijde van de bijrijdersstoel, grepen met metaallook in de deurpanelen en hoogglans zwarte details in de bumpers. Belangrijker is wat je wel krijgt: airco, parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, cruisecontrol en een 8 inch infotainmentscherm met navigatie.

Ongeacht de gekozen uitvoering heeft de Kia Picanto een 68 pk en 96 Nm sterke 1.0 driecilinder benzinemotor. Ook is de Picanto er opnieuw met vier en met vijf zitplekken. De Kia Picanto met handgeschakelde vijfbak is er als vier- en vijfzitter. De Picanto met gerobotiseerde handbak is er enkel als vierzitter. Opmerkelijk: Kia noemt de 1.0 voortaan GDi in plaats van DPi.

Prijzen Kia Picanto - april 2026

UitvoeringVanafprijs
1.0 GDi 4-zitsComfortLine€20.995
DynamicLine€21.495
DynamicPlusLine€22.695
ExecutiveLine€23.695
GT-Line€25.395
1.0 GDi AMT 4-zitsDynamicLine€23.495
DynamicPlusLine€24.695
ExecutiveLine€25.695
GT-Line€27.395
1.0 GDi 5-zitsComfortLine€21.795
DynamicLine€22.295
DynamicPlusLine€23.495
ExecutiveLine€24.495
GT-Line€26.195

Kia Picanto in 2026

De Kia Picanto doet het nog altijd heel goed in Nederland. Sterker nog, in de eerste drie maanden van dit jaar zijn er 1.284 exemplaren van geregistreerd. Daarmee was het de populairste nieuwe Kia van ons land en staat de auto in de algehele verkoopranglijst op plek vijf.

23 Bekijk reacties
Lezersreacties (23)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.