Kia Picanto: meer vermogen, maar ook 10 procent duurder

De Kia Picanto is opnieuw gehomologeerd en voldoet nu aan een strengere versie van de Euro 6e-emissienorm. De Picanto heeft voortaan meer vermogen, maar krijgt daardoor wel een stevige straf van de fiscus.

Onlangs schreven we over de Hyundai Kona die door homologatiemolen ging. Om aan bepaalde emissienormen te voldoen zijn de motoren tegen het licht gehouden, met een iets hoger vermogen maar ook een hogere CO2-uitstoot en dus hogere prijs tot gevolg. Iets soortgelijks zagen we een jaar eerder bij onder meer de Hyundai i10 en ditmaal is de motor van Kia Picanto geoptimaliseerd. De 1.0 driecilinder benzinemotor leverde lange tijd 67 pk, maar werd na de laatste - en vrij ingrijpende - facelift teruggeschroefd naar 63 pk. De Picanto met driepitter is door de homologatiemangel gehaald en is nu sterker dan ooit, maar helaas ook duurder dan ooit.

De 1.0 DPi die voorin in de Kia Picanto ligt, bromt voortaan 68 pk en 96 Nm naar de voorwielen. 5 pk en 3 Nm meer dan voorheen dus. Het toerental waarbij het maximum koppel wordt vrijgegeven ligt wel iets hoger dan voorheen: bij 4.000 tpm in plaats van 3.750 Nm. Na de aanpassingen voldoet de Kia Picanto aan de Euro 6e bis-emissienorm, maar alles heeft zijn prijs. Het hogere vermogen en de nieuwe homologatiemethode levert ook een hogere verbruik met bijbehorende hogere CO2-uitstoot op. De Picanto met handbak verbruikt afhankelijk van de gekozen uitvoering en vier- of vijfzitsconfiguratie nu 5,1-5,8 l/100 km en blaast daarbij 118-129 gram CO2 per kilometer de atmosfeer in. Het verbruik lag eerder op 4,1-5,4 l/100 km.

Winst is er ook: met handbak sprint hij voortaan in 14,7 in plaats van 15,4 km/h naar de 100 km/h en heeft ook een hogere topsnelheid: 160 km/h in plaats van 145 km/h. De Kia Picanto met automaat heeft voor de 0-100-sprint voortaan aan 17,2 tellen genoeg om de 100 km/h aan te tikken en schopt het tot een topsnelheid van 159 km/h. Irrelevante winst wellicht, maar desondanks winst.

Je voelt de bui al hangen: de hogere CO2-uitstoot levert de Kia Picanto ook een hogere vanafprijs op. Over de gehele linie gaan de prijzen met €2.000 omhoog. Dat levert een nieuwe vanafprijs op van €21.795.

Populair

De Kia Picanto is mateloos populair. Het was in augustus de populairste nieuwe personenauto van Nederland en is dat over de eerste acht maanden van dit jaar bijna. Er zijn dit jaar al 6.307 exemplaren van op kenteken gezet. Dat is 18 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Enkel van de Kia EV3 zijn dit jaar al meer auto's op kenteken gezet (7.538 stuks).