Kia Niro - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Het is net of de Kia Niro specifiek voor de Nederlandse markt is ontworpen. Sinds zijn introductie wordt de compacte cross-over hier ieder jaar populairder, maar na vijf jaar is het wel tijd om naar de opvolger te kijken.

Hoe ziet de ideale auto voor Nederland er eigenlijk uit? Wel, een compacte cross-over lijkt anno 2021 een goede start. De koets moet enigszins stoer zijn, maar op geen enkele manier aanstootgevend. Veel binnenruimte helpt, maar een gunstig prijskaartje en lage gebruikskosten nog veel meer. De Kia Niro biedt dat allemaal, maar is daarin natuurlijk niet uniek. Toch trekt de auto bovengemiddeld veel kopers. De auto wordt hier zelfs elk jaar succesvoller en wist in 2020 bijna ongemerkt uit te groeien tot de populairste auto van ons land! Dat hadden we bij de introductie van dit model toch niet voorzien. In 2016 waren we nog niet zo gewend aan modellen die niet in een hokje te plaatsen zijn en vonden we de Niro maar een vreemde snuiter. Kia was er dan ook vroeg bij en presenteerde zijn hybride hoogpotige enkele maanden vóór de directe rivaal van Toyota, de C-HR.

De Niro was duidelijk kleiner dan een Sportage, maar vooral minder SUV. Met zijn formaat zat hij een beetje tussen twee segmenten in en dan was het ook nog altijd een hybride. Dat laatste maakte hem wel een aantrekkelijke aanbieding voor de oudere particuliere koper, een groep die sowieso goed is voor een groot deel van de cross-over-verkopen. Wie wilde, kon ook voor een plug-in hybride kiezen en daarmee meer elektrisch rijden. Naarmate de jaren vorderden, wisten echter ook steeds meer zakelijke rijders de Niro te vinden. De reden daarvoor is uiteraard de in 2018 gelanceerde, elektrische e-Niro. Dik 480 km actieradius bij een SUV-achtige auto die ook nog relatief betaalbaar is: succes gegarandeerd. Met zijn bereik en verbruik is de elektrische Niro nog steeds één van de betere betaalbare EV’s. Bovendien is er nu een voordeliger versie met een kleinere accu, waardoor de elektrische versie voor een bredere doelgroep bereikbaar is geworden.

Brutaler

Natuurlijk is Nederland op de wereldschaal maar klein, maar we kunnen ons toch voorstellen dat er in Zuid-Korea weleens met plezier is gekeken naar dit onverwachte succes. Ook in de rest van Europa doet de Niro het bijzonder goed. Kia doet er dus goed aan om aan het basisrecept niet te veel te veranderen en lijkt dat ook niet van plan te zijn. De spionagefoto’s waarop deze illustraties zijn gebaseerd, tonen opnieuw een cross-over die vrij laag op de poten staat en een relatief langgerekte koets heeft. Iets langer gerekt dan voorheen zelfs, want de wielbasis neemt met enkele centimeters toe.

Van het design kregen we in 2019 al een voorproefje voorgeschoteld in de vorm van de HabaNiro-concept. Het markante front van die auto keert bijvoorbeeld min of meer terug op het productiemodel. Dat betekent dat de koplampen vrij laag in de neus staan, onder een kamerbrede ‘sleuf’ waarin wellicht een deel van de verlichting wordt opgenomen. Natuurlijk vinden we ook Kia’s nieuwe en strakkere merklogo op de Niro terug. Een ander opvallend designelement is aan de achterzijde te vinden, rondom de C-stijl. Waar de zijruitpartij van de Niro nu nog braaf eindigt in een traditionele raamstijl, vinden we hier straks één zwart paneel dat vrijwel naadloos overgaat in een hooggeplaatste, opvallend gevormde achterlichtunit. De Niro wordt daarmee ontegenzeggelijk brutaler dan nu, maar moet ook in zijn nieuwe vorm een breed publiek aanspreken.

Sneller laden

Dat doet de auto ook opnieuw met sterk geëlektrificeerde aandrijflijnen. We verwachten dat het model opnieuw minstens een ‘gewone’ hybride wordt, terwijl de plug-in uiteraard eveneens terugkeert en wellicht belangrijker is dan ooit. Dat laatste geldt zeker voor de elektrische variant, die ondanks de komst van een nieuwe reeks EV’s bij Kia gewoon weer op de planning staat. Naast de reeks achterwielaandrijvers op het puur voor elektrische auto’s ontwikkelde E-GMP-platform, van start gegaan met de EV6, staat er straks dus ook nog gewoon een elektrische auto met een traditioneler voorkomen in de Kia-showrooms. Waarom ook niet: niet iedereen zit te wachten op een Tesla-achtige en de e-Niro heeft allang bewezen dat deze simpeler oplossing ook tot een goede auto kan leiden. Het is zelfs zeer de vraag of de nieuwe elektrische Niro een veel grotere actieradius krijgt dan de oude. Kia lijkt van mening dat de balans tussen gewicht, kosten en bereik ergens rond de 500 kilometer ligt, want de vanaf het begin als EV ontworpen EV6 komt niet veel verder. In plaats daarvan zit de grote winst in de laadsnelheid: de huidige Niro kan met maximaal 77 kW snelladen en wordt daarmee voorbijgestreefd door modernere alternatieven als de Volkswagen ID3, maar zeker ook door de EV6. Daaraan wordt bij de generatiewissel zeker wat gedaan. De verwachting is dat Kia zelf dit jaar voor het eerst ruchtbaarheid geeft aan de nieuwe Niro, die dan vervolgens volgend jaar zijn marktintroductie beleeft. Een belangrijk moment, voor Kia én voor een heleboel Nederlandse Niro-rijders.