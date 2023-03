Kia komt naar Nederland! - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Kia was afgelopen jaar het best verkochte automerk van Nederland, maar dertig jaar geleden kon je hier nog geen Kia kopen. Daar kwam in de zomer van 1993 verandering in. In AutoWeek 13 can 1993 kondigden we de Nederlandse marktintroductie van Kia aan. Het zou beginnen met de Sephia en Sportage.

Kia trekt deze week veel bekijks met de splinternieuwe elektrische EV9. Daaraan zie je op geen enkele wijze meer iets terug van het Kia zoals we dat in Nederland in 1993 leerden kennen. Dat begon namelijk met de Kia's Sephia en Sportage. We hadden er best hoge verwachtingen van, want Hyundai had al even laten zien dat Zuid-Koreaanse auto's best interessant konden zijn.

Sephia en Sportage

Vooral de Sephia zagen we met vertrouwen tegemoet: "Voor de start op de Nederlandse markt wordt niet gekozen voor de Pride; die lijkt te veel op de oude Mazda 121. Kia Motors Nederland kiest voor de Sephia, een veel modernere sedan van eigen makelij. Het is compacte middenklasser die moet gaan concurreren met bijvoorbeeld de Opel Astra en VW Golf. De 4,28 m lange sedan wordt de voorwielen aangedreven door een 1.589 cc vierpitter. Het vermogen bedraagt 82 pk, waarmee de bijna 1.000 kg wegende Sephia tot behoorlijke prestaties in staat moet zijn. Een wielbasis van 2,50 meter zorgt voor voldoende binnenruimte."

Het tweede model was de Sportage dat het tot de dag van vandaag in het Nederlandse gamma heeft volgehouden. De eerste Sportage was nog veel meer een terreinauto pur sang dan de huidige SUV. "In 1994 gaat Kia het programma uitbreiden met een vrij compacte terreinwagen. Deze Kia Sportage meet van bumper tot bumper 4,05 meter. Hij heeft permanente vierwielaandrijving en biedt keus uit drie verschillende krachtbronnen. Twee daarvan laten benzine door hun aderen stromen. De zwakste uitvoering heeft een enkele nokkenas en levert 90 pk. Bij de sterkste worden de kleppen geopend door twee nokkenassen, waardoor hij tot een vermogen van 125 pk komt. Wie zuinig wil rijden, kan een diesel bestellen. Of die 2,2-liter viercilinder met 65 pk sterk genoeg is voor de bijna 1.500 kg wegende Sportage betwijfelen we echter. De tijd zal het leren."

Voorzichtige start

Later in 1993 ging de verkoop van Kia in Nederland officieel van start en dat jaar overtuigde de Sephia nog 143 Nederlanders genoeg voor een koopcontract. In 1994 ging dat behoorlijk omhoog en gingen er 868 op kenteken. Toen kwam ook de Sportage erbij om de gelederen te versterken. De échte versterking kwam vooral van de Pride, die in 1995 alsnog in Nederland op de markt kwam. Die was in zijn eerste verkoopjaar goed voor 745 stuks en schoot het jaar erna door de 1.000-grens. In 2000 kwam Kia voor het eerst op een verkooptotaal van meer dan 5.000 auto's uit. De rest is geschiedenis.