Kia EV9: tot 541 kilometer bereik, tot 383 pk sterk

De splinternieuwe EV9 staat symbool voor de nieuwe weg die Kia onder meer op designvlak is ingeslagen. Over het uiterlijk van de Kia EV9 konden we je eerder al alles vertellen. Nu weten we meer over wat Kia's elektrische vlaggenschip wat techniek betreft in huis heeft.

Highlights Kia EV9

Kia's grootste SUV

Achter- of vierwielaandrijving, 204 pk of 383 pk

Tot 541 kilometer bereik dankzij 99,8 kWh accu

Kia Sorento blijft

100 Nm extra te downloaden

De EV9 is niet alleen de grootste elektrische SUV van Kia, maar ook de grootste SUV van het merk. Die titel pakt de Kia EV9 namelijk af van de Telluride, een exact 5 meter lange SUV die de Koreanen in de Verenigde Staten aanbieden. Die Kia Telluride is exact 5 meter lang, maar moet wat formaat betreft zijn meerdere erkennen in de Kia EV9. Die is met zijn lengte van 5,01 meter namelijk precies één centimeter langer. Dat maakt de EV9 dus aanzienlijk langer dan Kia's grootste Europese SUV: de 4,81 meter lange Sorento. Nog interessanter is de wielbasis. Die van de Kia EV9 meet namelijk een meer dan riante 3,1 meter en overtreft die van de EV6 en Telluride met maar liefst 20 centimeter. Kia's elektrische topmodel heeft zelfs 10 centimeter meer tussen z'n voor en achteras dan Land Rover's Range Rover!

Al die meters SUV moeten natuurlijk voortgestuwd worden en nu is ook bekend welke elektrische aandrijflijnen daar verantwoordelijk voor zijn. Kia's elektrische topmodel met drie zitrijen en tot zeven zitplaatsen komt met twee verschillende aandrijflijnen op de markt. Het EV9-avontuur begint in Nederland bij een achterwielaangedreven Long Range RWD-smaak met een enkele elektromotor op de achteras die 204 pk en 350 Nm opwekt, genoeg om de SUV - waarvan we het gewicht nog niet weten - in 9,4 seconden aan een snelheid van 100 km/h te helpen. De voorlopig enige andere motorversie die voor de Nederlandse markt is bevestigd heeft dankzij twee elektromotoren vierwielaangedreven en is 383 pk en 600 Nm sterk. Als Long Range AWD beukt de Kia EV9 in slechts 6 tellen naar een snelheid van 100 km/h en is dus aanzienlijk rapper dan de achterwielaangedreven versie.

Ongeacht het gekozen elektrohart heeft de Kia EV9 in Nederland altijd een 99,8-kWh accupakket tussen zijn voor- en achteras liggen. De Kia EV9 RWD Long Range perst daar een bereik van maximaal 541 kilometer uit (WLTP). Let wel, het gaat dan om de variant met 19-inch lichtmetaal. De EV9 komt ook met 20- en 21-inch grote sloffen beschikbaar, maar komt met die grotere wielen minder ver. Elders in de wereld biedt Kia de EV9 met achterwielaandrijving ook aan met een kleinere 76,1 kWh accu.Het E-GMP-platform met 800v-architectuur waar de EV9 op rust maakt het mogelijk dat je in 15 minuten 239 kilometer aan actieradius kunt bijladen, maar een definitief laadvermogen vermeldt Kia nog niet. De EV9 mag - afhankelijk van de markt - tot 2.500 kilo trekken en komt - tevens afhankelijk van de markt - beschikbaar met een Auto Terrain Mode.

Design

Over het design van de Kia EV9 hebben we inmiddels al een klein boekwerk geschreven. Lees voor meer informatie over het in- en exterieur van Kia's nieuwste elektrische oogappeltje dan ook vooral dit artikel. Toch valt er ook in nu nieuws over de vormgeving van de EV9 te melden. Zo weten we dat de op twee centimeter na twee meter brede en 1,76 meter hoge SUV een relatief lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,28 achter zijn naam noteert. Natuurlijk snijdt de kloeke Kia niet zo efficiënt door de wind als een Mercedes-Benz EQS die een Cw-waarde van 0,20 heeft, maar de Cw-waarde van de EV9 is wel mooi lager dan van auto's als de vorige generatie Mercedes-Benz CLA (0,30) of de vorige Kia Niro (0,29), om maar wat te noemen. Dat heeft de EV9 onder meer te danken aan de wijze waarop de bodem van de auto is vormgegeven en aan de vormgeving van de wielen en luchtopeningen.

Kia levert de EV9 in Nederland straks in twee uitvoeringen, waaronder een GT-Line die je onder meer herkent aan de zwarte afwerking van de dakrails en details in de bumpers en wielen. Ook is het specifieke verlichtingspatroon in wat Kia de Digital Pattern Lightning Grille noemt een herkenningspunt van de GT-Line.

Interieur Kia EV9

Zoals eerder we eerder schreven is de Kia EV9 uitgerust met zeven zitplaatsen, maar is er ook een zeszitsconfiguratie beschikbaar voor de EV9 GT-Line. In deze variant vind je op de tweede zitrij twee losse stoelen die je 180 graden kunt draaien. De voorste zitplekken hebben wat Kia een relaxfunctie noemt, een stand waarin je volledig onderuitgezakt kunt wegdommelen terwijl de EV9 aan de lader hangt, om maar wat te noemen.

Een volledig zwart interieur kun je vergeten. Dat levert Kia niet, de EV9 heeft altijd een in twee tinten uitgevoerd. Wat je ook op je buik kunt schrijven: lederen bekleding. Ook dat levert Kia in de EV9 niet. Het merk bouwt de beschikbaarheid van koeienhuid in zijn modellen stapsgewijs terug. Daarbij past Kia in de EV9 juist biomaterialen toe, waaronder uit maïs en suikerriet verkregen materialen. Afhankelijk van de uitvoering verwerkt Kia in het interieur van de EV9 70 tot 100 PET-flessen, aldus Kia ten overstaan van AutoWeek.

Veiligheidssystemen en gadgets

Geen nieuw vlaggenschip zonder een arsenaal aan passieve en actieve veiligheidssystemen. Zo komt de EV9 in GT-Line-trim onder meer beschikbaar met Highway Driving Pilot waarmee je in theorie zonder je handen aan het stuur je kilometers kunt maken op de snelweg. In theorie inderdaad. In Nederland dicteert de wet namelijk gewoon dat je je handen aan het stuurwiel moet houden. Het Highway Driving Pilot-systeem maakt gebruik van de 15 sensoren, waaronder twee lidars, waarmee de EV9 is uitgerust. Vehicle-to-Load (V2L) is standaard op de EV9 en dat betekent dat je met tot 3,68 kW apparaten zoals laptops of koelboxen kunt opladen.

Kia's EV9 is verder optioneel te krijgen met Remote Smart Parking Assist 2. Daarmee kan de SUV zichzelf zonder bemoeienis van de bestuurder parkeren, ongeacht of hij of zij in de auto zit of ernaast staat. De lijst met veiligheidssystemen gaat verder met zaken als Blind-Spot Collision Assist, Lane Keeping Assist, Intelligent Speed Limit Assist, Smart Cruise Control, Highway Driving Assist 2 en ga zo maar door. Interessant is wat Kia de Digital Key 2.0 noemt. Wat dat is? Een virtuele versie van je autosleutel die op je smartphone staat. Daarmee neemt je telefoon dus de rol van autosleutel over. Handig!

Meer digitaal nieuws: de EV9 is de eerste Kia die is aangesloten op de nieuwe Kia Connect Store van het merk. Daarmee valt de EV9 niet alleen te updaten, maar ook uit te breiden met nieuwe functies. Zo moet je bijvoorbeeld de Lighting Pattern-functie van voor de Digital Pattern Lighting Grille kunnen aanschaffen, maar ook een Boost-functie voor de vierwielaangedreven EV9 AWD die 100 Nm extra spierkracht toevoegt. Met dat extra koppel duurt de 0-100 sprint nog maar 5,3 tellen. Oef.

Kia EV9 en Nederland

Uitgebreide informatie voor de Nederlandse markt - waaronder de prijzen - volgt later. Wel weten we dat de Kia EV9 waarschijnlijk in het tweede kwartaal al te bestellen valt. Vind je de EV9 aan de grote kant maar ben je wel gecharmeerd van zijn ontwerp? Niet getreurd. Kia komt in de vorm van de EV5 namelijk met een kleinere elektrische SUV die sterke gelijkenissen met zijn grotere broer vertoont. En de Sorento dan? Die blijft in gewoon bestaan, zegt Kia ten overstaan van AutoWeek.